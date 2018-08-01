В чем логика? Если цена упала, то будет падать и дальше? Почему не наоборот? Например, начнется дефицит физ. мета.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:42
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:48
Re: Золото XAU/USD
+50грн !
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Додано: Сер 01 сер, 2018 21:59
технічний малюночок на днях вказує на амбітні цілі :
ніяких теплих сантиментів до ауруму. все дуже жорстко
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 01 сер, 2018 22:23
Що значать ваші дві чорні лінії
і чому фібо розмітка пішла вниз, а не догори
+50грн !
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