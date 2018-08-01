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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 229230231232 Додано: Сер 01 сер, 2018 21:42 ЛОБ написав: $1.217,40 - настільки слабке закриття Нью-Йорка взагалі не залишає якихось сумнівів у подальшій низхідній динаміці ауруму - настільки слабке закриття Нью-Йорка взагалі не залишає якихось сумнівів у подальшій низхідній динаміці ауруму

В чем логика? Если цена упала, то будет падать и дальше? Почему не наоборот? Например, начнется дефицит физ. мета. В чем логика? Если цена упала, то будет падать и дальше? Почему не наоборот? Например, начнется дефицит физ. мета. hxbbgaf Повідомлень: 19909 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1143 раз. Подякували: 1894 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 21:48 Re: Золото XAU/USD ЛОБ написав: buy long XAU/USD, 30m : buy long XAU/USD, 30m :

ви тільки із золотом працюєте? ви тільки із золотом працюєте? +50грн !

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https://i.imgur.com/lQl1aW5.png



ніяких теплих сантиментів до ауруму. все дуже жорстко технічний малюночок на днях вказує на амбітні цілі :ніяких теплих сантиментів до ауруму. все дуже жорстко Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9555 З нами з: 14.12.09 Подякував: 178 раз. Подякували: 930 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 22:23 Що значать ваші дві чорні лінії

і чому фібо розмітка пішла вниз, а не догори +50грн !

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Повідомлень: 2523 З нами з: 01.06.14 Подякував: 168 раз. Подякували: 70 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 229230231232 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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