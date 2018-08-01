RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 229230231232
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:42

  ЛОБ написав:$1.217,40 - настільки слабке закриття Нью-Йорка взагалі не залишає якихось сумнівів у подальшій низхідній динаміці ауруму

В чем логика? Если цена упала, то будет падать и дальше? Почему не наоборот? Например, начнется дефицит физ. мета.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 19909
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 1894 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:48

Re: Золото XAU/USD

  ЛОБ написав:buy long XAU/USD, 30m :

ви тільки із золотом працюєте?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2523
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 21:59

технічний малюночок на днях вказує на амбітні цілі :

https://i.imgur.com/lQl1aW5.png

ніяких теплих сантиментів до ауруму. все дуже жорстко
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9555
З нами з: 14.12.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:23

Що значать ваші дві чорні лінії
і чому фібо розмітка пішла вниз, а не догори
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2523
З нами з: 01.06.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 229230231232
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.