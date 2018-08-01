В чем логика? Если цена упала, то будет падать и дальше? Почему не наоборот? Например, начнется дефицит физ. мета.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:42
Додано: Сер 01 сер, 2018 21:48
Re: Золото XAU/USD
+50грн !
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Додано: Сер 01 сер, 2018 21:59
технічний малюночок на днях вказує на амбітні цілі :
ніяких теплих сантиментів до ауруму. все дуже жорстко
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 01 сер, 2018 22:23
Що значать ваші дві чорні лінії
і чому фібо розмітка пішла вниз, а не догори
+50грн !
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:00
рівні фібо-корекції завжди будуються за віссю Часу (зрозуміло, уперед) у напрямку фракталу, що аналізується : низхідний інтервал має початкову точку зверху - кінцеву знизу, та навпаки, фібо по висхідній хвилі будується від нижньої точки до верхньої - але усе тільки уперед за віссю Х - зліва направо
побудова фібо "назад" справа наліво є некоректною
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:49
сьогоднішнє рішення Банку Англії на підвищення базової ставки по фунту на +0,25% до 0,75% річних також навряд чи додасть аргументів на купівлю золота
скоріше - на продаж
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:57
Позитивное для курса фунта решение - золото на продаж, негативное (ставку бы не подняли и фунт упал) - все равно на продаж... Что-то здесь не так и кто-то кого-то дурит.
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