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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 09:10

Не варто плутати внутрішній та внутрішньодержавний борг у США :

The US national debt can be divided between intragovernmental debt and public debt
There are two components of gross national debt:[1]

Debt held by the public, such as Treasury securities held by investors outside the federal government, including those held by individuals, corporations, the Federal Reserve System, and foreign, state and local governments.
Debt held by government accounts or intragovernmental debt, are non-marketable Treasury securities held in accounts of programs administered by the federal government, such as the Social Security Trust Fund. Debt held by government accounts represents the cumulative surpluses, including interest earnings, of various government programs that have been invested in Treasury securities
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Intrago ... l_holdings

Внутрішній (трежеріс у власності резидентів) та зовнішній (Foreign holders) борги - без урахування внутрішньодержавного - якраз і є у загальному розумінні державним (або федеральним) боргом США.

Він і називається PUBLIC DEBT.

у свою чергу Зовнішній борг за кастодіальним обліком нерезидентів має окремий підрахунок за статтею "Oficial" = державні (офіційні) установи (Центральні банки, мінфіни, державні пенсійні фонди або прирівняні до них органи, що уповноважені керувати офіційними резервами).

Друга складова Зовнішнього боргу - корпоративні та фізичні власники-нерезиденти.
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:59

Re: Золото XAU/USD

  jhjhgjkghjkjk написав:Да и непонятно мне, почему монетарное ужесточение должно позитивно повлиять на рынок акций. Объясните логику?

відповідь була та залишається простою :
сильна економічна статистика (ріст ВВП, зниження безробіття) та досягнення інфляційних таргетів у США та Єврозоні призводить до здорового підвищення ринкових % ставок грошового ринку по усій кривій (від поточних до середньо- та довгострокових)

вищі ринкові % ставки якраз і свідчать про силу економіки
звісно, й навпаки, низькі ставки говорять про її слабкість

для тих, хто навчився читати (не тільки російською) та думати :
In a rising interest rate environment, investors are bombarded with commentary that rising rates are to be feared. The relationship between stocks and rising rates is often misunderstood. The perception is that stocks will falter as interest rates are rising. In fact the opposite is true. Higher rates usually equals stronger stocks.

https://seekingalpha.com/article/420899 ... block=true
As the chart below indicates, since 1996, there have been 12 periods of higher 10-yr yields and the S&P 500 rose every single time.

https://i.imgur.com/EEOPU3m.jpg
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 21:08

Повышения ставки всего лишь говорят о желании ФРС ее повышать. ВВП - это хорошо, но взлетающий гос. долг при таком торговом балансе и опять начавшем расти бюджетном дефиците может в один момент создать такую шоковую ситуацию, что рухнет все.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 09:11

hxbbgaf

на прикладі простенької таблички TIC ми з'ясували (зовсім незадовільний) рівень ваших навичок читання тексту (з числами) та тлумачення вже прочитаного

на одній сторінці ви за 3 дні не змогли знайти правильну відповідь на поставлене запитання про причини здорового підвищення % ставок

не засвоївши порівняно простенький матеріал на боргову тему полізли у далекий для вас космос, пророкуючи чергову всесвітню фінансову кризу, крах доляра та злет золота (чи не 5-ий рік поспіль)

схаменіться ! не забирайте хліб у економістів )) астанавітєсь, щоб остаточно не перетворитися на форумне посьмиховисько.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:41

Переходит на личности и наводить тень на плетень вы умеете, но с цифрами не поспоришь, а любая финансовая пирамида рано или поздно обрушивается. Все американские бумаги - это сейчас финансовая пирамида.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:03

Как изменилось отношение гос. долга США к ВВП за последние 10 лет? Прямой вопрос. Может, упало?
А во всех тонкостях этой мошеннической деривативной системы, которую проходимцы упорно создавали последние несколько десятков лет, чтоб дурачить весь мир, не разберется ни один экономист. А если и разберется, то застрелится, потому что поймет, что оно вот-вот рухнет.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:21

hxbbgaf

проблеми мислення (чи світогляду ?) призводять до постановки хибної цілі

ще раз нагадаю вам тему цієї гілочки : торгівля паперовим (безготівковим) золотом, коротко- та середньострокові торгівельні ідеї задля отримання прибутку

бажано в межах кварталу - максимум року

ніколи не ставив собі за мету дати (тут) оцінку усій фінансовій системі чи дотримання принципу справедливості перерозподілу світових багатств

палким прихильникам "справедливості" - на zerohedge

факт у тому, що вже декілька років тактика купівлі дорогоцінних металів призводить до втрати капіталу, ви ж уперто підштовхуєте читача до слідування цій збитковій ідеї

тож не займайтесь підміною цілей та не відхиляйтесь від теми.
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:02

Большие игроки сливают фонду.
https://finviz.com/insidertrading.ashx
Руководители корпораций США слили акции своих компаний на $5.7 ярдов, что является рекордом за 10 лет - т.е. с краха 2008 года.
Одновременно, фактически эти же руководители направили прибыли своих корпораций на выкуп акций (прием, используемый для завышения котировок), - причем со скоростью в разы более быстрой, чем в инвестиции в развитие бизнеса:
https://aftershock.news/sites/default/f ... 5B1%5D.jpg
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:26

  ЛОБ Додано: Чет 27 вер, 2018 19:29 написав:найближчі цілі зниження ЗОЛОТА :

https://i.imgur.com/frpn5FF.png

діємо за планом
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