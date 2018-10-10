Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:09
hxbbgaf ваш торговий план проти мого )) не розводьте демагогію зосередьтесь на ціні - просто порадьте хом'ячкам - купувати чи продавати, якщо не за поточною ринковою ціною (спот), то вкажіть будь яку бажану на майбутнє вкажіть видноколо у днях-місяцях-кварталах та ціну-стоп (точка неправоти, коли ви визнаєте наприкінець свою помилку) ніхто не вимагатиме від вас підтверджень реалістичності угод просто напишіть як бачите
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Додано: Чет 04 жов, 2018 17:32
hxbbgaf ми дочекаємось закінчення вашого бану (панікерство - це також флуд) або дайте відповідь з іншого запасного ніку ))
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:22
Keep XAU SHORT
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Додано: Пон 08 жов, 2018 15:03
закриття минулої п'ятниці
$1.203= - поточна ціна $1.185=
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:00
підсумки фіскального року 2018 (закінчується 30 вересня) у США :
https://i.imgur.com/3erJzDd.png
The federal budget deficit was
in fiscal year 2018, $782 billion $116 billion more than the shortfall recorded in fiscal year 2017.
The 2018 deficit equaled an estimated
of gross domestic product (GDP), up from 3.5 percent in 2017. Fiscal year 3.9 percent 2018 was the third consecutive year in which the deficit increased as a percentage of GDP. https://www.cbo.gov/system/files?file=2 ... 51-MBR.pdf
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Додано: Чет 11 жов, 2018 08:55
XAU/XAG = 83,50 - re-SELL short
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:37
$1.220 хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90
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