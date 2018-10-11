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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:43

разом з тим на випадок продовження ралі золота усі плани на продаж мають бути скасовані за умови закріплення вище $1.240
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37

ось про що мова

XAU/USD, daily : https://i.imgur.com/0wsl3yi.png
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9712
З нами з: 14.12.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 935 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:44

hxbbgaf
  ЛОБ Додано: Чет 04 жов, 2018 14:09 написав:hxbbgaf

ваш торговий план проти мого )) не розводьте демагогію

зосередьтесь на ціні - просто порадьте хом'ячкам - купувати чи продавати, якщо не за поточною ринковою ціною (спот), то вкажіть будь яку бажану на майбутнє

вкажіть видноколо у днях-місяцях-кварталах та ціну-стоп (точка неправоти, коли ви визнаєте наприкінець свою помилку)

ніхто не вимагатиме від вас підтверджень реалістичності угод
просто напишіть як бачите

ніяких інших тем взагалі не має сенсу з вами обговорювати, бо нічого окрім нудної та пустої демагогії упродовж років ви не можете запропонувати

технічний малюночок краще за вас підкаже коли купувати аурум
хоч фізичний - хоч паперовий, можна навіть не дивитися новини

а тим більше - не читати россайти
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9712
З нами з: 14.12.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 935 раз.
 
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  #<1 ... 243244245246
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