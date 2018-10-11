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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:43
разом з тим на випадок продовження ралі золота усі плани на продаж мають бути скасовані за умови закріплення вище $1.240
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37
ось про що мова
XAU/USD, daily :
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:44
hxbbgaf
ніяких інших тем взагалі не має сенсу з вами обговорювати, бо нічого окрім нудної та пустої демагогії упродовж років ви не можете запропонувати
технічний малюночок краще за вас підкаже коли купувати аурум
хоч фізичний - хоч паперовий, можна навіть не дивитися новини
а тим більше - не читати россайти
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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