Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:43
разом з тим на випадок продовження ралі золота усі плани на продаж мають бути скасовані за умови закріплення вище
$1.240
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ЛОБ
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37
ось про що мова
XAU/USD, daily :
https://i.imgur.com/0wsl3yi.png
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ЛОБ
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:44
hxbbgaf ЛОБ Додано: Чет 04 жов, 2018 14:09 написав: hxbbgaf ваш торговий план проти мого )) не розводьте демагогію
зосередьтесь на ціні - просто порадьте хом'ячкам - купувати чи продавати, якщо не за поточною ринковою ціною (спот), то вкажіть будь яку бажану на майбутнє
вкажіть видноколо у днях-місяцях-кварталах та ціну-стоп (точка неправоти, коли ви визнаєте наприкінець свою помилку)
ніхто не вимагатиме від вас підтверджень реалістичності угод
просто напишіть як бачите
ніяких інших тем взагалі не має сенсу з вами обговорювати, бо нічого окрім нудної та пустої демагогії упродовж років ви не можете запропонувати
технічний малюночок краще за вас підкаже коли купувати аурум
хоч фізичний - хоч паперовий, можна навіть не дивитися новини
а тим більше - не читати россайти
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ЛОБ
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:20
S&P 500 Weekly Update: An Opportunity; The Pullback That Everyone Was Looking For Is Here https://seekingalpha.com/article/421020 ... ne-looking
дуже грунтовний (щотижневий) огляд за декілька днів до стрімкого обвалу
я особисто також дотримуюсь точки зору про викуп корекцій у тренді
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ЛОБ
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Додано: Нед 14 жов, 2018 20:50
Это уже выстрел не себе в ногу, а прямо в свою голову!
https://www.svoboda.org/a/29542952.html
Похоже, трампон - таки агент кремля. Ой, не повезет Америке и доллару, если они разворушат свою нефтяную кормушку и верного покупателя трежерей.
hxbbgaf
Заблокований
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:29
як торгується ведмедикам по золоту :
https://i.imgur.com/15j7Bww.png
цілком комфортно, якщо без емоцій
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ЛОБ
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:50
ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 09:55 написав: XAU/XAG = 83,50 - re-SELL short
є (черговий) перезахід на продаж :
https://www.investing.com/currencies/xau-xag-chart
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ЛОБ
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:51
ЛОБ Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:20 написав: S&P 500 Weekly Update: An Opportunity; The Pullback That Everyone Was Looking For Is Here https://seekingalpha.com/article/421020 ... ne-looking
дуже грунтовний (щотижневий) огляд за декілька днів до стрімкого обвалу
я особисто також дотримуюсь точки зору про викуп корекцій у тренді
позитивна реакція на тестування трендової 200-денної середньої змінної :
https://invst.ly/8wa1h
вказує на збереження оптимізму інвесторів щодо акцій, % ставок та $
запряжена трійка їздових несе гравців уперед до нових висот !
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ЛОБ
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