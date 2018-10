Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 243244245246 Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:43 разом з тим на випадок продовження ралі золота усі плани на продаж мають бути скасовані за умови закріплення вище $1.240



XAU/USD, daily : https://i.imgur.com/0wsl3yi.png ось про що мова

hxbbgaf



ваш торговий план проти мого )) не розводьте демагогію



зосередьтесь на ціні - просто порадьте хом'ячкам - купувати чи продавати, якщо не за поточною ринковою ціною (спот), то вкажіть будь яку бажану на майбутнє



вкажіть видноколо у днях-місяцях-кварталах та ціну-стоп (точка неправоти, коли ви визнаєте наприкінець свою помилку)



ніхто не вимагатиме від вас підтверджень реалістичності угод

просто напишіть як бачите

ніяких інших тем взагалі не має сенсу з вами обговорювати, бо нічого окрім нудної та пустої демагогії упродовж років ви не можете запропонувати



технічний малюночок краще за вас підкаже коли купувати аурум

хоч фізичний - хоч паперовий, можна навіть не дивитися новини



а тим більше - не читати россайти

https://seekingalpha.com/article/421020 ... ne-looking



дуже грунтовний (щотижневий) огляд за декілька днів до стрімкого обвалу

я особисто також дотримуюсь точки зору про викуп корекцій у тренді

https://www.svoboda.org/a/29542952.html

Похоже, трампон - таки агент кремля. Ой, не повезет Америке и доллару, если они разворушат свою нефтяную кормушку и верного покупателя трежерей. Это уже выстрел не себе в ногу, а прямо в свою голову!



https://i.imgur.com/15j7Bww.png



цілком комфортно, якщо без емоцій як торгується ведмедикам по золоту

є (черговий) перезахід на продаж :



https://www.investing.com/currencies/xau-xag-chart

S&P 500 Weekly Update: An Opportunity; The Pullback That Everyone Was Looking For Is Here

https://seekingalpha.com/article/421020 ... ne-looking



дуже грунтовний (щотижневий) огляд за декілька днів до стрімкого обвалу

я особисто також дотримуюсь точки зору про викуп корекцій у тренді дуже грунтовний (щотижневий) огляд за декілька днів до стрімкого обвалуя особисто також дотримуюсь точки зору про викуп корекцій у тренді

позитивна реакція на тестування трендової 200-денної середньої змінної :



https://invst.ly/8wa1h



вказує на збереження оптимізму інвесторів щодо акцій, % ставок та $

