Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:43
разом з тим на випадок продовження ралі золота усі плани на продаж мають бути скасовані за умови закріплення вище
$1.240
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ЛОБ
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37
ось про що мова
XAU/USD, daily :
https://i.imgur.com/0wsl3yi.png
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ЛОБ
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:44
hxbbgaf ЛОБ Додано: Чет 04 жов, 2018 14:09 написав: hxbbgaf ваш торговий план проти мого )) не розводьте демагогію
зосередьтесь на ціні - просто порадьте хом'ячкам - купувати чи продавати, якщо не за поточною ринковою ціною (спот), то вкажіть будь яку бажану на майбутнє
вкажіть видноколо у днях-місяцях-кварталах та ціну-стоп (точка неправоти, коли ви визнаєте наприкінець свою помилку)
ніхто не вимагатиме від вас підтверджень реалістичності угод
просто напишіть як бачите
ніяких інших тем взагалі не має сенсу з вами обговорювати, бо нічого окрім нудної та пустої демагогії упродовж років ви не можете запропонувати
технічний малюночок краще за вас підкаже коли купувати аурум
хоч фізичний - хоч паперовий, можна навіть не дивитися новини
а тим більше - не читати россайти
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ЛОБ
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:20
S&P 500 Weekly Update: An Opportunity; The Pullback That Everyone Was Looking For Is Here https://seekingalpha.com/article/421020 ... ne-looking
дуже грунтовний (щотижневий) огляд за декілька днів до стрімкого обвалу
я особисто також дотримуюсь точки зору про викуп корекцій у тренді
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ЛОБ
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Додано: Нед 14 жов, 2018 20:50
Это уже выстрел не себе в ногу, а прямо в свою голову!
https://www.svoboda.org/a/29542952.html
Похоже, трампон - таки агент кремля. Ой, не повезет Америке и доллару, если они разворушат свою нефтяную кормушку и верного покупателя трежерей.
hxbbgaf
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Додано: Вів 16 жов, 2018 11:29
як торгується ведмедикам по золоту :
https://i.imgur.com/15j7Bww.png
цілком комфортно, якщо без емоцій
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ЛОБ
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:50
ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 09:55 написав: XAU/XAG = 83,50 - re-SELL short
є (черговий) перезахід на продаж :
https://www.investing.com/currencies/xau-xag-chart
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ЛОБ
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:51
ЛОБ Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:20 написав: S&P 500 Weekly Update: An Opportunity; The Pullback That Everyone Was Looking For Is Here https://seekingalpha.com/article/421020 ... ne-looking
дуже грунтовний (щотижневий) огляд за декілька днів до стрімкого обвалу
я особисто також дотримуюсь точки зору про викуп корекцій у тренді
позитивна реакція на тестування трендової 200-денної середньої змінної :
https://invst.ly/8wa1h
вказує на збереження оптимізму інвесторів щодо акцій, % ставок та $
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ЛОБ
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:35
моя тактика по золоту спрощується до продажу металу з відкриттям торгів у
Понеділок - захисту стопом над локальним максимумом - закриття позицій у П'ятницю
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:15
Seasonality for XAU : , having recovered from a 10% decline in mid-August. Gold is down 6% for 2018 While it is certainly possible that the 2018 lows are already in for gold, one needs to keep in mind that On average over the past five years, gold has seen meaningful declines in value during November and December. . Q4 has seen dramatic washout lows in gold every year since 2014
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