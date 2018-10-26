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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 11:19

  ЛОБ написав:Seasonality for XAU :
Gold is down 6% for 2018, having recovered from a 10% decline in mid-August. On average over the past five years, gold has seen meaningful declines in value during November and December. While it is certainly possible that the 2018 lows are already in for gold, one needs to keep in mind that Q4 has seen dramatic washout lows in gold every year since 2014.

Ясно, подвели итоги своих манипуляций с внесезонным снижением золота в июле-августе, напророчили новые минимумы, потому что "так было", можно в рост.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:22

А есть какие-то более общие прогнозы на весь 2019г.? Меня что-то напрягают эти действия импульсивного Трампа. Не начнут ли искать убежища более в золоте, чем в долларах США?
Karrambas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:23

  Karrambas написав:А есть какие-то более общие прогнозы на весь 2019г.? Меня что-то напрягают эти действия импульсивного Трампа. Не начнут ли искать убежища более в золоте, чем в долларах США?

Уже начинают, только манипуляторы пока пытаются этому противостоять. Подумайте сами, как можно искать убежища в долларе, когда рушится американский фондовый рынок, когда гос. долг США за 10 лет вырос вдвое к ВВП, когда ужаснейший торговый баланс и опять начал расти дефицит бюджета? Где логика?
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  #<1 ... 244245246247
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