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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 24 жов, 2018 11:19
ЛОБ написав:Seasonality for XAU :
Gold is down 6% for 2018, having recovered from a 10% decline in mid-August. On average over the past five years, gold has seen meaningful declines in value during November and December. While it is certainly possible that the 2018 lows are already in for gold, one needs to keep in mind that Q4 has seen dramatic washout lows in gold every year since 2014.
Ясно, подвели итоги своих манипуляций с внесезонным снижением золота в июле-августе, напророчили новые минимумы, потому что "так было", можно в рост.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:22
А есть какие-то более общие прогнозы на весь 2019г.? Меня что-то напрягают эти действия импульсивного Трампа. Не начнут ли искать убежища более в золоте, чем в долларах США?
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Karrambas
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:23
Karrambas написав:
А есть какие-то более общие прогнозы на весь 2019г.? Меня что-то напрягают эти действия импульсивного Трампа. Не начнут ли искать убежища более в золоте, чем в долларах США?
Уже начинают, только манипуляторы пока пытаются этому противостоять. Подумайте сами, как можно искать убежища в долларе, когда рушится американский фондовый рынок, когда гос. долг США за 10 лет вырос вдвое к ВВП, когда ужаснейший торговый баланс и опять начал расти дефицит бюджета? Где логика?
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Додано: Суб 27 жов, 2018 15:31
Karrambas
дякую за ваше запитання, але прогноз по золоту на 2019 рік дійсно ускладнююється сторонніми шумами на кшталт войовничих провокативних заяв Трампа чи непослідовних рішень у торгівельній політиці США щодо основних конкурентів Єврозони та Китаю, виходу з міжнародної ядерної угоди з Іраном, тощо
загалом своєї думки про відсутність сталих та тривалих чинників росту цін на золото - одразу відсьогодні й назавжди - я не змінюю
прийдеться почитати декілька (десятків)) сторінок назад, якщо тема дійсно вас цікавить, тому що погляд на проблему взаємовідносин Золота з іншими класами активів завжди перебувають у процесі осмислення та еволюції
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:40
Смотрел недавно сентябрьский семинар Демуры, так его прогноз - рост до 1500 дол./унция, а затем - вниз до 700-800 дол./унция. Сроков не называл.
Напомню, что Демура волновик (теханализ на основе теории волн Эллиота).
Верить ему или нет, - дело индивидуальное. Раньше он часто давал неправильные прогнозы.
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serzh
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:18
serzh
Степан Демура - розумний чолов'яга, вартий поваги за свою громадянську позицію,
але я не слідкую за його прогнозами та аргументацією
здебільшого подібні прогнози взагалі не можливо розторгувати із користю для себе, тому що в них більше філософії аніж прийнятної для трейдера алгоритмічної системи - вхід-ціль/стоп
або ти сам розумієщ, що й куди ти торгуєш - або цілком покладаєшся на авторитет експерта-прогнозиста та мало що розумієш сам.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 19:34
serzh написав:
Демура волновик (теханализ на основе теории волн Эллиота).Верить ему или нет, - дело индивидуальное. Раньше он часто давал неправильные прогнозы.
Та ото ж и оно, что давал не правильные прогнозы. Правильных пока не помню. так что бы ему верить - должен хотя бы из 10 - 8 угадывать. А если и ошибаться - то не так , что бы с точностью наоборот
Нормальный человичина. Но в плане финансового аналитика не впечатляет.
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