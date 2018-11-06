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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 244245246247 Додано: Сер 24 жов, 2018 11:19 ЛОБ написав: Seasonality for XAU :

Gold is down 6% for 2018 , having recovered from a 10% decline in mid-August. On average over the past five years, gold has seen meaningful declines in value during November and December. While it is certainly possible that the 2018 lows are already in for gold, one needs to keep in mind that Q4 has seen dramatic washout lows in gold every year since 2014 .



Ясно, подвели итоги своих манипуляций с внесезонным снижением золота в июле-августе, напророчили новые минимумы, потому что "так было", можно в рост. Ясно, подвели итоги своих манипуляций с внесезонным снижением золота в июле-августе, напророчили новые минимумы, потому что "так было", можно в рост. hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20047 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1176 раз. Подякували: 1950 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:22 А есть какие-то более общие прогнозы на весь 2019г.? Меня что-то напрягают эти действия импульсивного Трампа. Не начнут ли искать убежища более в золоте, чем в долларах США? Karrambas Повідомлень: 73 З нами з: 05.02.14 Подякував: 256 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 26 жов, 2018 21:23 Karrambas написав: А есть какие-то более общие прогнозы на весь 2019г.? Меня что-то напрягают эти действия импульсивного Трампа. Не начнут ли искать убежища более в золоте, чем в долларах США? А есть какие-то более общие прогнозы на весь 2019г.? Меня что-то напрягают эти действия импульсивного Трампа. Не начнут ли искать убежища более в золоте, чем в долларах США?

Уже начинают, только манипуляторы пока пытаются этому противостоять. Подумайте сами, как можно искать убежища в долларе, когда рушится американский фондовый рынок, когда гос. долг США за 10 лет вырос вдвое к ВВП, когда ужаснейший торговый баланс и опять начал расти дефицит бюджета? Где логика? Уже начинают, только манипуляторы пока пытаются этому противостоять. Подумайте сами, как можно искать убежища в долларе, когда рушится американский фондовый рынок, когда гос. долг США за 10 лет вырос вдвое к ВВП, когда ужаснейший торговый баланс и опять начал расти дефицит бюджета? Где логика? ewqewrwr

Заблокований Повідомлень: 7 З нами з: 09.10.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 2 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 27 жов, 2018 15:31 Karrambas



дякую за ваше запитання, але прогноз по золоту на 2019 рік дійсно ускладнююється сторонніми шумами на кшталт войовничих провокативних заяв Трампа чи непослідовних рішень у торгівельній політиці США щодо основних конкурентів Єврозони та Китаю, виходу з міжнародної ядерної угоди з Іраном, тощо



загалом своєї думки про відсутність сталих та тривалих чинників росту цін на золото - одразу відсьогодні й назавжди - я не змінюю



прийдеться почитати декілька (десятків)) сторінок назад, якщо тема дійсно вас цікавить, тому що погляд на проблему взаємовідносин Золота з іншими класами активів завжди перебувають у процесі осмислення та еволюції Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9756 З нами з: 14.12.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 937 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 11:40 Прогноз Демуры Смотрел недавно сентябрьский семинар Демуры, так его прогноз - рост до 1500 дол./унция, а затем - вниз до 700-800 дол./унция. Сроков не называл.

Напомню, что Демура волновик (теханализ на основе теории волн Эллиота).

Верить ему или нет, - дело индивидуальное. Раньше он часто давал неправильные прогнозы. serzh Повідомлень: 26 З нами з: 02.02.11 Подякував: 6 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:18 serzh



Степан Демура - розумний чолов'яга, вартий поваги за свою громадянську позицію,

але я не слідкую за його прогнозами та аргументацією



здебільшого подібні прогнози взагалі не можливо розторгувати із користю для себе, тому що в них більше філософії аніж прийнятної для трейдера алгоритмічної системи - вхід-ціль/стоп



або ти сам розумієщ, що й куди ти торгуєш - або цілком покладаєшся на авторитет експерта-прогнозиста та мало що розумієш сам. Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9756 З нами з: 14.12.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 937 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 жов, 2018 19:34 Re: Золото XAU/USD serzh написав: Демура волновик (теханализ на основе теории волн Эллиота).Верить ему или нет, - дело индивидуальное. Раньше он часто давал неправильные прогнозы. Демура волновик (теханализ на основе теории волн Эллиота).Верить ему или нет, - дело индивидуальное. Раньше он часто давал неправильные прогнозы.

Та ото ж и оно, что давал не правильные прогнозы. Правильных пока не помню. так что бы ему верить - должен хотя бы из 10 - 8 угадывать. А если и ошибаться - то не так , что бы с точностью наоборот Нормальный человичина. Но в плане финансового аналитика не впечатляет. Та ото ж и оно, что давал не правильные прогнозы. Правильных пока не помню. так что бы ему верить - должен хотя бы из 10 - 8 угадывать. А если и ошибаться - то не так , что бы с точностью наоборотНормальный человичина. Но в плане финансового аналитика не впечатляет. kalinavalera1

Повідомлень: 4715 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 480 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 жов, 2018 12:39 ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 19:37 написав: $1.220

хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90 хочу знову продати XAU/USD по

і знову бачимо на екрані $1.220



прикметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40 і знову бачимо на екраніприкметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40 Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9756 З нами з: 14.12.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 937 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 жов, 2018 11:21 учорашнє закриття біля $1.223,50 - нижче контрольної корекційної зони - призвело до формальної зміни поточної тенденції на низхідну



отже й короткострокові спекулянти перевертатимуться на продаж



відновлення фондових індексів має додатково зацементувати негативну тенденцію по золоту. начебто усе просто )) Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9756 З нами з: 14.12.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 937 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 07 лис, 2018 12:49



тож завершення епопеї має призвести до продажу фактів, себто скидання позицій, що набиралися перед виборами



якщо фондові індекси зливали - їх мають відкупити - відкупають поихеньку :



https://invst.ly/94gze



якщо золото спекулятивно купували напередодні, то гравці мають фіксонути паперовий прибуток та скинути метал :



https://i.imgur.com/mAbNnRe.png проведення мід-терм виборів у США є звичайною законодавчо-закріпленою практикою оновлення представницьких державних органів управліннятож завершення епопеї має призвести до продажу фактів, себто скидання позицій, що набиралися перед виборамиякщо фондові індекси зливали - їх мають відкупити - відкупають поихеньку :якщо золото спекулятивно купували напередодні, то гравці мають фіксонути паперовий прибуток та скинути метал : Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9756 З нами з: 14.12.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 937 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 244245246247 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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