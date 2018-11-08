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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 245246247248 Додано: Чет 08 лис, 2018 18:54 ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 19:37 написав: $1.220 - хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90 - хочу знову продати XAU/USD по ЛОБ Додано: Вів 30 жов, 2018 13:39 написав: і знову бачимо на екрані $1.220

прикметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40 і знову бачимо на екраніприкметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40

мінімум за сьогодні $1.220 - трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіно



відсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ? мінімум за сьогодні- трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіновідсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ? Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9759 З нами з: 14.12.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 937 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лис, 2018 23:05 ЛОБ написав: ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 19:37 написав: $1.220 - хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90 - хочу знову продати XAU/USD по ЛОБ Додано: Вів 30 жов, 2018 13:39 написав: і знову бачимо на екрані $1.220

прикметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40 і знову бачимо на екраніприкметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40

мінімум за сьогодні $1.220 - трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіно



відсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ? мінімум за сьогодні- трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіновідсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ?

Каким образом? Что это за магическая ставка такая? Тем более, когда доходности по 10-леткам уже 3.25 и продолжают лететь вверх? Да и вообще, повышение ставок только утяжеляет огромный выросший вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долг, а если это на какое-то время и приводит к укреплению бакса (по-моему, уже даже глухой знает о повышении ставок и все давно отыграно), то это только усугубляет ужаснейший американский торговый баланс, который, кстати, в последнем отчетном месяце опять ухудшился и вышел хуже ожиданий, составив 54 миллиарда долларов! И приближает взрыв раздутого до не могу центрбанками пузыря на фондовом рынке (насдак за последние 9 лет вырос в 7 раз, а отношение капитализации компаний к ВВП достигло исторического максимума). И если посмтотреть на большинство повышений ставок за последние 15 лет, то золото после них, наоборот, почти всегда росло - парадокс Гибсона в действии. Каким образом? Что это за магическая ставка такая? Тем более, когда доходности по 10-леткам уже 3.25 и продолжают лететь вверх? Да и вообще, повышение ставок только утяжеляет огромный выросший вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долг, а если это на какое-то время и приводит к укреплению бакса (по-моему, уже даже глухой знает о повышении ставок и все давно отыграно), то это только усугубляет ужаснейший американский торговый баланс, который, кстати, в последнем отчетном месяце опять ухудшился и вышел хуже ожиданий, составив 54 миллиарда долларов! И приближает взрыв раздутого до не могу центрбанками пузыря на фондовом рынке (насдак за последние 9 лет вырос в 7 раз, а отношение капитализации компаний к ВВП достигло исторического максимума). И если посмтотреть на большинство повышений ставок за последние 15 лет, то золото после них, наоборот, почти всегда росло - парадокс Гибсона в действии. urw56546958

Повідомлень: 20 З нами з: 07.11.18 Подякував: 6 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:41 XAU/XAG - 85,00



падіння нафти потягнуло за собою срібло як промисловий метал

планую додавати у шорт черговий транш з наступноно тижня Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9759 З нами з: 14.12.09 Подякував: 182 раз. Подякували: 937 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 245246247248 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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