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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:54

  ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 19:37 написав:$1.220 - хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90
  ЛОБ Додано: Вів 30 жов, 2018 13:39 написав:і знову бачимо на екрані $1.220
прикметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40

мінімум за сьогодні $1.220 - трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіно

відсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:05

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 19:37 написав:$1.220 - хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90
  ЛОБ Додано: Вів 30 жов, 2018 13:39 написав:і знову бачимо на екрані $1.220
прикметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40

мінімум за сьогодні $1.220 - трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіно

відсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ?

Каким образом? Что это за магическая ставка такая? Тем более, когда доходности по 10-леткам уже 3.25 и продолжают лететь вверх? Да и вообще, повышение ставок только утяжеляет огромный выросший вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долг, а если это на какое-то время и приводит к укреплению бакса (по-моему, уже даже глухой знает о повышении ставок и все давно отыграно), то это только усугубляет ужаснейший американский торговый баланс, который, кстати, в последнем отчетном месяце опять ухудшился и вышел хуже ожиданий, составив 54 миллиарда долларов! И приближает взрыв раздутого до не могу центрбанками пузыря на фондовом рынке (насдак за последние 9 лет вырос в 7 раз, а отношение капитализации компаний к ВВП достигло исторического максимума). И если посмтотреть на большинство повышений ставок за последние 15 лет, то золото после них, наоборот, почти всегда росло - парадокс Гибсона в действии.
urw56546958
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:41

XAU/XAG - 85,00

падіння нафти потягнуло за собою срібло як промисловий метал
планую додавати у шорт черговий транш з наступноно тижня
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9759
З нами з: 14.12.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 937 раз.
 
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  #<1 ... 245246247248
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