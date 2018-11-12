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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:54
ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 19:37 написав:$1.220
- хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90
ЛОБ Додано: Вів 30 жов, 2018 13:39 написав:
і знову бачимо на екрані $1.220
прикметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40
мінімум за сьогодні $1.220
- трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіно
відсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ?
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:05
ЛОБ написав: ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 19:37 написав:$1.220
- хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90
ЛОБ Додано: Вів 30 жов, 2018 13:39 написав:
і знову бачимо на екрані $1.220
прикметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40
мінімум за сьогодні $1.220
- трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіно
відсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ?
Каким образом? Что это за магическая ставка такая? Тем более, когда доходности по 10-леткам уже 3.25 и продолжают лететь вверх? Да и вообще, повышение ставок только утяжеляет огромный выросший вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долг, а если это на какое-то время и приводит к укреплению бакса (по-моему, уже даже глухой знает о повышении ставок и все давно отыграно), то это только усугубляет ужаснейший американский торговый баланс, который, кстати, в последнем отчетном месяце опять ухудшился и вышел хуже ожиданий, составив 54 миллиарда долларов! И приближает взрыв раздутого до не могу центрбанками пузыря на фондовом рынке (насдак за последние 9 лет вырос в 7 раз, а отношение капитализации компаний к ВВП достигло исторического максимума). И если посмтотреть на большинство повышений ставок за последние 15 лет, то золото после них, наоборот, почти всегда росло - парадокс Гибсона в действии.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:41
XAU/XAG - 85,00
падіння нафти потягнуло за собою срібло як промисловий метал
планую додавати у шорт черговий транш з наступноно тижня
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ЛОБ
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:01
ЛОБ написав:XAU/XAG - 85,00
падіння нафти потягнуло за собою срібло як промисловий метал
планую додавати у шорт черговий транш з наступноно тижня
А чего ж когда нефть взлетала, серебро не дорожало? Что-то слишком хитро.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:40
XAU $1.206,75 - і ніякої магії
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:23
XAU $1.201,50 ; XAG $14,02 ; XAU/XAG 85,70
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:29
ЛОБ написав:XAU $1.201,50
; XAG $14,02
; XAU/XAG 85,70
Нездоровые вещи происходят. Последний раз такой спред был во время войны в Ираке в 1991-м году, а до этого в Великую Депрессию. Также высокие уровни (около 80 и чуть больше) были в острую фазу кризиса 2008-2009-го года и в 2002-м после краха доткомов в начале цикла роста драг. металлов.
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