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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:54
ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 19:37 написав:$1.220
- хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90
ЛОБ Додано: Вів 30 жов, 2018 13:39 написав:
і знову бачимо на екрані $1.220
прикметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40
мінімум за сьогодні $1.220
- трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіно
відсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ?
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Додано: Чет 08 лис, 2018 23:05
ЛОБ написав: ЛОБ Додано: Чет 11 жов, 2018 19:37 написав:$1.220
- хочу знову продати XAU/USD по $1.239,90
ЛОБ Додано: Вів 30 жов, 2018 13:39 написав:
і знову бачимо на екрані $1.220
прикметно, фондові індекси та акції продовжують своє зниження, а золото так і не спромоглося закріпитися над позначкою $1.240 після досягення 26/10 локального максимуму біля $1.243,40
мінімум за сьогодні $1.220
- трейдерам крутять на моніторах одне й те саме кіно
відсоткова ставка у 2,25% річних перемагає усі відомі потенційні ризики - розширення фіскальних дефіцитів, прискорення інфляції, намагання Трампа знецінити доляр, торгівельні війни - що ще ?
Каким образом? Что это за магическая ставка такая? Тем более, когда доходности по 10-леткам уже 3.25 и продолжают лететь вверх? Да и вообще, повышение ставок только утяжеляет огромный выросший вдвое к ВВП за последние 10 лет гос. долг, а если это на какое-то время и приводит к укреплению бакса (по-моему, уже даже глухой знает о повышении ставок и все давно отыграно), то это только усугубляет ужаснейший американский торговый баланс, который, кстати, в последнем отчетном месяце опять ухудшился и вышел хуже ожиданий, составив 54 миллиарда долларов! И приближает взрыв раздутого до не могу центрбанками пузыря на фондовом рынке (насдак за последние 9 лет вырос в 7 раз, а отношение капитализации компаний к ВВП достигло исторического максимума). И если посмтотреть на большинство повышений ставок за последние 15 лет, то золото после них, наоборот, почти всегда росло - парадокс Гибсона в действии.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:41
XAU/XAG - 85,00
падіння нафти потягнуло за собою срібло як промисловий метал
планую додавати у шорт черговий транш з наступноно тижня
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:01
ЛОБ написав:XAU/XAG - 85,00
падіння нафти потягнуло за собою срібло як промисловий метал
планую додавати у шорт черговий транш з наступноно тижня
А чего ж когда нефть взлетала, серебро не дорожало? Что-то слишком хитро.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:40
XAU $1.206,75 - і ніякої магії
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Додано: Пон 12 лис, 2018 21:23
XAU $1.201,50 ; XAG $14,02 ; XAU/XAG 85,70
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Додано: Пон 12 лис, 2018 22:29
ЛОБ написав:XAU $1.201,50
; XAG $14,02
; XAU/XAG 85,70
Нездоровые вещи происходят. Последний раз такой спред был во время войны в Ираке в 1991-м году, а до этого в Великую Депрессию. Также высокие уровни (около 80 и чуть больше) были в острую фазу кризиса 2008-2009-го года и в 2002-м после краха доткомов в начале цикла роста драг. металлов.
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Додано: Вів 13 лис, 2018 16:04
бакс король ! оновлення мінімумів до $1.196,40
продаж золота - легальна та безкоштовна емісія доларів США, що однак забезпечує стабільний процентний дохід. звісно, за відкритих курсових ризиків
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Додано: Сер 14 лис, 2018 14:21
вище 86,00 додав 2-ий транш на продаж XAU/XAG
відскок нафти має підтримати й срібло
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Додано: Сер 14 лис, 2018 17:21
ЛОБ написав:
бакс король ! оновлення мінімумів до $1.196,40
продаж золота - легальна та безкоштовна емісія доларів США, що однак забезпечує стабільний процентний дохід. звісно, за відкритих курсових ризиків
Это каким образом эта эмиссия происходит? Вы хотите сказать, ФРС распродает золото из резервов?
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