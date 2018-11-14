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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:09
Лоб не в курсе, что золотой стандарт давно отменен, чтобы приравнивать эмиссию золота (что это за зверь такой, я так и не понял, то ли аффтар имеет ввиду добычу, но она большей частью производится не в США, то ли продажу запасов золота ФРСом, но подтверждения этому я не встречал) к эмиссии доллара?
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