RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:09

Лоб не в курсе, что золотой стандарт давно отменен, чтобы приравнивать эмиссию золота (что это за зверь такой, я так и не понял, то ли аффтар имеет ввиду добычу, но она большей частью производится не в США, то ли продажу запасов золота ФРСом, но подтверждения этому я не встречал) к эмиссии доллара?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20069
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1182 раз.
Подякували: 1954 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 246247248249
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: innamax2008 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63880)
15.11.2018 15:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.