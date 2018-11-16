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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:09
Лоб не в курсе, что золотой стандарт давно отменен, чтобы приравнивать эмиссию золота (что это за зверь такой, я так и не понял, то ли аффтар имеет ввиду добычу, но она большей частью производится не в США, то ли продажу запасов золота ФРСом, но подтверждения этому я не встречал) к эмиссии доллара?
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:27
Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd
Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:13
Мир снова начал избавляться от трежерей.
И заметьте, как только вышел этот отчет, доходности пошли вниз. Боятся и сильней манипулируют, пошли выкупать трежеря прямо с печатного станка через подставные конторы, этим объясняется и сегодняшнее падение индекса бакса и рост фонды и, о, немыслимое, выросло даже золото и серебро, но это не особо поможет, Аннушка уже пролила масло и точка невозврата на пути к дефолту США пройдена.
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