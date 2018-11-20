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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:09
Лоб не в курсе, что золотой стандарт давно отменен, чтобы приравнивать эмиссию золота (что это за зверь такой, я так и не понял, то ли аффтар имеет ввиду добычу, но она большей частью производится не в США, то ли продажу запасов золота ФРСом, но подтверждения этому я не встречал) к эмиссии доллара?
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:27
Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd
Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:05
як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG
зараз спот 84,85
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:04
НАФТА - базовий ресурс світової економіки
ріст споживання нафти та нафтопродуктів поки що балансується адекватним підвищенням пропозиції з боку нафтодобувних компаній
разом з тим немає фундаментальних причин для продовження падіння нафтових цін
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:03
на Бренті намалювався цікавий технічний патерн ))
добре хоч він не хижак
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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