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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:09
Лоб не в курсе, что золотой стандарт давно отменен, чтобы приравнивать эмиссию золота (что это за зверь такой, я так и не понял, то ли аффтар имеет ввиду добычу, но она большей частью производится не в США, то ли продажу запасов золота ФРСом, но подтверждения этому я не встречал) к эмиссии доллара?
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:27
Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd
Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
Додано: Пон 19 лис, 2018 13:05
як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG
зараз спот 84,85
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:04
НАФТА - базовий ресурс світової економіки
ріст споживання нафти та нафтопродуктів поки що балансується адекватним підвищенням пропозиції з боку нафтодобувних компаній
разом з тим немає фундаментальних причин для продовження падіння нафтових цін
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:03
на Бренті намалювався цікавий технічний патерн ))
добре хоч він не хижак
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 22 лис, 2018 10:15
XAG vs XAU vs OIL (WTI) :
sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:05
Поздравляю, вы опять попали пальцем в небо, покупая нефть! Мой вам совет, закнчивайте вангование, угадать эти манипуляции вам не под силу как и никому без инсайда, и послушайте знающих людей, которые смотрят на цифры такие как динамика американского гос. долга, бюджетного дефицита, торговый баланс, отношение капитализации фондового рынка и гос. долга к ВВП и их динамика и сравнение с былыми экстремумами и т.д. и говорят, что этой финансовой системе, мягко говоря, угрожает опасность, которая исходит из США, и избавляйтесь от бумаги и скупайте физ. мет, потому как идеальной минимальной цены вы словить не сможете, вы не в ФРС работаете и не Трамп, а потерять все запросто.
Кстати, страны с позитивным торговым балансом опять избавляются от трежерей:
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