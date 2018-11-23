Лоб не в курсе, что золотой стандарт давно отменен, чтобы приравнивать эмиссию золота (что это за зверь такой, я так и не понял, то ли аффтар имеет ввиду добычу, но она большей частью производится не в США, то ли продажу запасов золота ФРСом, но подтверждения этому я не встречал) к эмиссии доллара?
Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд. https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
ЛОБ написав:XAG vs XAU vs OIL (WTI) : https://invst.ly/9akno sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !
Поздравляю, вы опять попали пальцем в небо, покупая нефть! Мой вам совет, заканчивайте вангование, угадать эти манипуляции вам не под силу как и никому без инсайда, и послушайте знающих людей, которые смотрят на цифры такие как динамика американского гос. долга, бюджетного дефицита, торговый баланс, отношение капитализации фондового рынка и гос. долга к ВВП и их динамика и сравнение с былыми экстремумами и т.д., а не слушают болтовню политиканов и курсовых манипуляторов, и делают вывод, что этой финансовой системе, мягко говоря, угрожает опасность, которая исходит из США, и избавляйтесь от бумаги и скупайте физ. мет, потому как идеальной минимальной цены вы словить не сможете, вы не в ФРС работаете и не Трамп, а потерять все - запросто. Кстати, страны с позитивным торговым балансом опять избавляются от трежерей: http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
ЛОБ написав:XAG vs XAU vs OIL (WTI) : https://invst.ly/9akno sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !
Поздравляю, вы опять попали пальцем в небо, покупая нефть! Мой вам совет, заканчивайте вангование, угадать эти манипуляции вам не под силу как и никому без инсайда, и послушайте знающих людей, которые смотрят на цифры такие как динамика американского гос. долга, бюджетного дефицита, торговый баланс, отношение капитализации фондового рынка и гос. долга к ВВП и их динамика и сравнение с былыми экстремумами и т.д., а не слушают болтовню политиканов и курсовых манипуляторов, и делают вывод, что этой финансовой системе, мягко говоря, угрожает опасность, которая исходит из США, и избавляйтесь от бумаги и скупайте физ. мет, потому как идеальной минимальной цены вы словить не сможете, вы не в ФРС работаете и не Трамп, а потерять все - запросто. Кстати, страны с позитивным торговым балансом опять избавляются от трежерей: http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Де золото найкраще брати в Україні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
ЛОБ написав:XAG vs XAU vs OIL (WTI) : https://invst.ly/9akno sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !
Поздравляю, вы опять попали пальцем в небо, покупая нефть! Мой вам совет, заканчивайте вангование, угадать эти манипуляции вам не под силу как и никому без инсайда, и послушайте знающих людей, которые смотрят на цифры такие как динамика американского гос. долга, бюджетного дефицита, торговый баланс, отношение капитализации фондового рынка и гос. долга к ВВП и их динамика и сравнение с былыми экстремумами и т.д., а не слушают болтовню политиканов и курсовых манипуляторов, и делают вывод, что этой финансовой системе, мягко говоря, угрожает опасность, которая исходит из США, и избавляйтесь от бумаги и скупайте физ. мет, потому как идеальной минимальной цены вы словить не сможете, вы не в ФРС работаете и не Трамп, а потерять все - запросто. Кстати, страны с позитивным торговым балансом опять избавляются от трежерей: http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt