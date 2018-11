Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 246247248249 Додано: Чет 15 лис, 2018 14:09 Лоб не в курсе, что золотой стандарт давно отменен, чтобы приравнивать эмиссию золота (что это за зверь такой, я так и не понял, то ли аффтар имеет ввиду добычу, но она большей частью производится не в США, то ли продажу запасов золота ФРСом, но подтверждения этому я не встречал) к эмиссии доллара?

https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd

https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd

Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены! Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!



як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG

зараз спот 84,85



https://i.imgur.com/zzd5MhM.png



ріст споживання нафти та нафтопродуктів поки що балансується адекватним підвищенням пропозиції з боку нафтодобувних компаній



ріст споживання нафти та нафтопродуктів поки що балансується адекватним підвищенням пропозиції з боку нафтодобувних компаній

разом з тим немає фундаментальних причин для продовження падіння нафтових цін НАФТА - базовий ресурс світової економікиріст споживання нафти та нафтопродуктів поки що балансується адекватним підвищенням пропозиції з боку нафтодобувних компанійразом з тим немає фундаментальних причин для продовження падіння нафтових цін



https://i.imgur.com/vFywljY.jpg



на Бренті намалювався цікавий технічний патерн ))добре хоч він не хижак



https://invst.ly/9akno



sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше ! XAG vs XAU vs OIL (WTI) :sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !

https://invst.ly/9akno

sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше ! XAG vs XAU vs OIL (WTI) :sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !

Поздравляю, вы опять попали пальцем в небо, покупая нефть! Мой вам совет, заканчивайте вангование, угадать эти манипуляции вам не под силу как и никому без инсайда, и послушайте знающих людей, которые смотрят на цифры такие как динамика американского гос. долга, бюджетного дефицита, торговый баланс, отношение капитализации фондового рынка и гос. долга к ВВП и их динамика и сравнение с былыми экстремумами и т.д., а не слушают болтовню политиканов и курсовых манипуляторов, и делают вывод, что этой финансовой системе, мягко говоря, угрожает опасность, которая исходит из США, и избавляйтесь от бумаги и скупайте физ. мет, потому как идеальной минимальной цены вы словить не сможете, вы не в ФРС работаете и не Трамп, а потерять все - запросто.

Кстати, страны с позитивным торговым балансом опять избавляются от трежерей:

http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt Поздравляю, вы опять попали пальцем в небо, покупая нефть! Мой вам совет, заканчивайте вангование, угадать эти манипуляции вам не под силу как и никому без инсайда, и послушайте знающих людей, которые смотрят на цифры такие как динамика американского гос. долга, бюджетного дефицита, торговый баланс, отношение капитализации фондового рынка и гос. долга к ВВП и их динамика и сравнение с былыми экстремумами и т.д., а не слушают болтовню политиканов и курсовых манипуляторов, и делают вывод, что этой финансовой системе, мягко говоря, угрожает опасность, которая исходит из США, и избавляйтесь от бумаги и скупайте физ. мет, потому как идеальной минимальной цены вы словить не сможете, вы не в ФРС работаете и не Трамп, а потерять все - запросто.Кстати, страны с позитивным торговым балансом опять избавляются от трежерей: hxbbgaf Заблокований Повідомлень: 20093 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1184 раз. Подякували: 1966 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 09:22 hxbbgaf написав: ЛОБ написав: XAG vs XAU vs OIL (WTI) :

https://invst.ly/9akno

sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше ! XAG vs XAU vs OIL (WTI) :sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !

https://invst.ly/9akno

sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше ! XAG vs XAU vs OIL (WTI) :sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !

https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/40#2:0



https://i.imgur.com/JE59CHP.png

https://i.imgur.com/L5x2gRB.png



спекулянти з початку року позкидали свої лонги та займають вичікувальну позицію

інвестори у золоті фонди хоч і знизили свої вкладення, але прожовжують вірити у дивовижне воскресіння



зниження нафтових цін забезпечить гальмування інфляці на півроку, а обережне підвищення Федрезервом базових % ставок по баксу знову поверне привабливість облігацій боргового ринку



