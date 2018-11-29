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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 246247248249
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:09

Лоб не в курсе, что золотой стандарт давно отменен, чтобы приравнивать эмиссию золота (что это за зверь такой, я так и не понял, то ли аффтар имеет ввиду добычу, но она большей частью производится не в США, то ли продажу запасов золота ФРСом, но подтверждения этому я не встречал) к эмиссии доллара?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:27

Дефицит бюджета США в октябре вырос на 60%, превысив $100 млрд.
https://news.finance.ua/ru/news/-/43850 ... v-100-mlrd
Кстати, если посмотреть долгосрочные графики, то изменение дефицита американского бюджета почти совпадает с изменением цены на золото, так что ждем рекордного взлета цены!
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 13:05

як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG

зараз спот 84,85
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:04

НАФТА - базовий ресурс світової економіки

https://i.imgur.com/zzd5MhM.png

ріст споживання нафти та нафтопродуктів поки що балансується адекватним підвищенням пропозиції з боку нафтодобувних компаній

разом з тим немає фундаментальних причин для продовження падіння нафтових цін
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:03

на Бренті намалювався цікавий технічний патерн ))

https://i.imgur.com/vFywljY.jpg

добре хоч він не хижак
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:15

XAG vs XAU vs OIL (WTI) :

https://invst.ly/9akno

sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:05

  ЛОБ написав:XAG vs XAU vs OIL (WTI) :
https://invst.ly/9akno
sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !

Поздравляю, вы опять попали пальцем в небо, покупая нефть! Мой вам совет, заканчивайте вангование, угадать эти манипуляции вам не под силу как и никому без инсайда, и послушайте знающих людей, которые смотрят на цифры такие как динамика американского гос. долга, бюджетного дефицита, торговый баланс, отношение капитализации фондового рынка и гос. долга к ВВП и их динамика и сравнение с былыми экстремумами и т.д., а не слушают болтовню политиканов и курсовых манипуляторов, и делают вывод, что этой финансовой системе, мягко говоря, угрожает опасность, которая исходит из США, и избавляйтесь от бумаги и скупайте физ. мет, потому как идеальной минимальной цены вы словить не сможете, вы не в ФРС работаете и не Трамп, а потерять все - запросто.
Кстати, страны с позитивным торговым балансом опять избавляются от трежерей:
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 09:22

  hxbbgaf написав:
  ЛОБ написав:XAG vs XAU vs OIL (WTI) :
https://invst.ly/9akno
sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !

Поздравляю, вы опять попали пальцем в небо, покупая нефть! Мой вам совет, заканчивайте вангование, угадать эти манипуляции вам не под силу как и никому без инсайда, и послушайте знающих людей, которые смотрят на цифры такие как динамика американского гос. долга, бюджетного дефицита, торговый баланс, отношение капитализации фондового рынка и гос. долга к ВВП и их динамика и сравнение с былыми экстремумами и т.д., а не слушают болтовню политиканов и курсовых манипуляторов, и делают вывод, что этой финансовой системе, мягко говоря, угрожает опасность, которая исходит из США, и избавляйтесь от бумаги и скупайте физ. мет, потому как идеальной минимальной цены вы словить не сможете, вы не в ФРС работаете и не Трамп, а потерять все - запросто.
Кстати, страны с позитивным торговым балансом опять избавляются от трежерей:
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

Де золото найкраще брати в Україні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 14:15

  Квесторе_поверніться написав:
  hxbbgaf написав:
  ЛОБ написав:XAG vs XAU vs OIL (WTI) :
https://invst.ly/9akno
sell XAU/XAG + sell XAU/OIL - купівля Нафти з одночасним продажем Золота виглядає ще цікавіше !

Поздравляю, вы опять попали пальцем в небо, покупая нефть! Мой вам совет, заканчивайте вангование, угадать эти манипуляции вам не под силу как и никому без инсайда, и послушайте знающих людей, которые смотрят на цифры такие как динамика американского гос. долга, бюджетного дефицита, торговый баланс, отношение капитализации фондового рынка и гос. долга к ВВП и их динамика и сравнение с былыми экстремумами и т.д., а не слушают болтовню политиканов и курсовых манипуляторов, и делают вывод, что этой финансовой системе, мягко говоря, угрожает опасность, которая исходит из США, и избавляйтесь от бумаги и скупайте физ. мет, потому как идеальной минимальной цены вы словить не сможете, вы не в ФРС работаете и не Трамп, а потерять все - запросто.
Кстати, страны с позитивным торговым балансом опять избавляются от трежерей:
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt

Де золото найкраще брати в Україні?

https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/40#2:0
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:30

XAU/USD - спекулянти проти інвесторів :

https://i.imgur.com/JE59CHP.png
https://i.imgur.com/L5x2gRB.png

спекулянти з початку року позкидали свої лонги та займають вичікувальну позицію
інвестори у золоті фонди хоч і знизили свої вкладення, але прожовжують вірити у дивовижне воскресіння

зниження нафтових цін забезпечить гальмування інфляці на півроку, а обережне підвищення Федрезервом базових % ставок по баксу знову поверне привабливість облігацій боргового ринку

що робитимуть спекулянти (чи й інвестори) ? певен, продаватимуть аурум - купуватимуть бонди, перехиливши шальки терезів у бік падіння цін на золото
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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