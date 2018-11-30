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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:39

  ЛОБ написав:XAU/USD - спекулянти проти інвесторів :

https://i.imgur.com/JE59CHP.png
https://i.imgur.com/L5x2gRB.png

спекулянти з початку року позкидали свої лонги та займають вичікувальну позицію
інвестори у золоті фонди хоч і знизили свої вкладення, але прожовжують вірити у дивовижне воскресіння

зниження нафтових цін забезпечить гальмування інфляці на півроку, а обережне підвищення Федрезервом базових % ставок по баксу знову поверне привабливість облігацій боргового ринку

що робитимуть спекулянти (чи й інвестори) ? певен, продаватимуть аурум - купуватимуть бонди, перехиливши шальки терезів у бік падіння цін на золото

Ну, спекулянты - это не показатель, еще и когда в начале декабря все ждут сезонного падения (а может быть облом, так как ФРС уже заканчивает повышение ставок, да и сезонного роста в этом году не было), интересней посмотреть на коммерческие структуры.
Так а когда нефть за год подорожала в 2 раза, чего это не повлияло на аурум? Повышение ставок - это уже отыгранная тема, тем более что позавчера Пауэлл заявил, что ставки уже почти достигли целевого уровня. И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка? Это если оно приведет к росту доходностей облигаций, тогда да, но тут палка о двух концах, как американцы будут платить процентные расходы, когда еще и дефицит бюджета растет? А если ставки будут расти, а а доходности - не будут, то, по-моему, это должно, наоборот, снизить привлекательность облигаций.
Падение и так уже происходит перманентно с января, а серебро, вообще, падало, практически, без отскоков, уже близок рекорд непрерывных падений по итогам месяцев. По-моему, рынок перепродан, вам не кажется?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:55

Jerome Powell, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System, is now responding to questions from the press, with key quotes (via Reuters) found below.
* The Fed funds rate is still below the longer-run neutral rate of every single participant.
* Thinks the monetary policy is still accommodative.
* Fed does not want to suggest it has precise understanding of where accommodative policy stops.

** No pre-set policy path; paying 'very close attention' to data.
** 'Close' to price stability, maximum employment mandates.
** Policy rate 'just below' estimates of neutral.

можемо порівняти цитати голови від 26/09* та 28/11** без перекручень
додам, що рівень нейтральної ставки це діапазон 2,5-3,25%, але не точне число
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:33

Re: Золото XAU/USD

https://www.washingtonpost.com/business ... e387434fbe
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:19

  Grisha1 написав:Повышение ставок - это уже отыгранная тема

поясніть, що ви маєте на увазі ? як саме тема відіграється учасниками ринку ?

насьогодні ставки по баксу виросли до 2,25 % овернайт та до 3,00% річних по 10-ти річках та ще підростуть на 0,25-0,50% за півроку

по EUR, JPY, GBP, CHF, CNY(CNH), AUD, NZD - залишатимуться не змінними до середини 2019-го, можливо, до кінця наступного року підростуть на 0,25% у євро та фунтах

тож як ця різниця "відіграється" по-вашому ? - просто щезне кудись ???

бакс - король % доходності посеред валют-мажорів G10 (вище тільки MXN) - хто у змозі скинути його з гори за рік-два ???
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:20

  Grisha1 написав:И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка?

який клас активів має хоч якось гарантований рівень доходності ?

якщо інвестори прийдуть до консенсус-думки, що фондовий ринок досяг свого цінового піку, то плаваюча ризикова дивідендна доходність по акціях у 5-7% річних (у середньому за індексом S&P500) з легкістю буде анульована низхідною корекцією - вже факт

ось чому бондовий ринок з фіксованою (купонною у %) доходністю має стати конкурентом фондового на підвищенні % базових ставок центробанками еа випадок економічного охолодження

як відомо, долар США за своєю сутністю - це держоблігації США, що мають статус найліквідніших активів у світі
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ЛОБ
 
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