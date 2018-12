Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 247248249250 Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:39 ЛОБ написав: XAU/USD - спекулянти проти інвесторів :



https://i.imgur.com/JE59CHP.png

https://i.imgur.com/L5x2gRB.png



спекулянти з початку року позкидали свої лонги та займають вичікувальну позицію

інвестори у золоті фонди хоч і знизили свої вкладення, але прожовжують вірити у дивовижне воскресіння



зниження нафтових цін забезпечить гальмування інфляці на півроку, а обережне підвищення Федрезервом базових % ставок по баксу знову поверне привабливість облігацій боргового ринку



що робитимуть спекулянти (чи й інвестори) ? певен, продаватимуть аурум - купуватимуть бонди, перехиливши шальки терезів у бік падіння цін на золото XAU/USD - спекулянти проти інвесторів :спекулянти з початку року позкидали свої лонги та займають вичікувальну позиціюінвестори у золоті фонди хоч і знизили свої вкладення, але прожовжують вірити у дивовижне воскресіннязниження нафтових цін забезпечить гальмування інфляці на півроку, а обережне підвищення Федрезервом базових % ставок по баксу знову поверне привабливість облігацій боргового ринкущо робитимуть спекулянти (чи й інвестори) ? певен, продаватимуть аурум - купуватимуть бонди, перехиливши шальки терезів у бік падіння цін на золото

Ну, спекулянты - это не показатель, еще и когда в начале декабря все ждут сезонного падения (а может быть облом, так как ФРС уже заканчивает повышение ставок, да и сезонного роста в этом году не было), интересней посмотреть на коммерческие структуры.

Так а когда нефть за год подорожала в 2 раза, чего это не повлияло на аурум? Повышение ставок - это уже отыгранная тема, тем более что позавчера Пауэлл заявил, что ставки уже почти достигли целевого уровня. И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка? Это если оно приведет к росту доходностей облигаций, тогда да, но тут палка о двух концах, как американцы будут платить процентные расходы, когда еще и дефицит бюджета растет? А если ставки будут расти, а а доходности - не будут, то, по-моему, это должно, наоборот, снизить привлекательность облигаций.

Ну, спекулянты - это не показатель, еще и когда в начале декабря все ждут сезонного падения (а может быть облом, так как ФРС уже заканчивает повышение ставок, да и сезонного роста в этом году не было), интересней посмотреть на коммерческие структуры.

Так а когда нефть за год подорожала в 2 раза, чего это не повлияло на аурум? Повышение ставок - это уже отыгранная тема, тем более что позавчера Пауэлл заявил, что ставки уже почти достигли целевого уровня. И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка? Это если оно приведет к росту доходностей облигаций, тогда да, но тут палка о двух концах, как американцы будут платить процентные расходы, когда еще и дефицит бюджета растет? А если ставки будут расти, а а доходности - не будут, то, по-моему, это должно, наоборот, снизить привлекательность облигаций.

Падение и так уже происходит перманентно с января, а серебро, вообще, падало, практически, без отскоков, уже близок рекорд непрерывных падений по итогам месяцев. По-моему, рынок перепродан, вам не кажется?

Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:55

* The Fed funds rate is still below the longer-run neutral rate of every single participant.

* Thinks the monetary policy is still accommodative.

* Fed does not want to suggest it has precise understanding of where accommodative policy stops.

** No pre-set policy path; paying 'very close attention' to data.

** 'Close' to price stability, maximum employment mandates.

** Policy rate 'just below' estimates of neutral.

можемо порівняти цитати голови від 26/09* та 28/11** без перекручень

* The Fed funds rate is still below the longer-run neutral rate of every single participant.

* Thinks the monetary policy is still accommodative.

* Fed does not want to suggest it has precise understanding of where accommodative policy stops.

** No pre-set policy path; paying 'very close attention' to data.

** 'Close' to price stability, maximum employment mandates.

** Policy rate 'just below' estimates of neutral.

можемо порівняти цитати голови від 26/09* та 28/11** без перекручень

додам, що рівень нейтральної ставки це діапазон 2,5-3,25%, але не точне число

Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:33 Re: Золото XAU/USD https://www.washingtonpost.com/business ... e387434fbe

Додано: Суб 01 гру, 2018 13:19

Повышение ставок - это уже отыгранная тема

поясніть, що ви маєте на увазі ? як саме тема відіграється учасниками ринку ?



насьогодні ставки по баксу виросли до 2,25 % овернайт та до 3,00% річних по 10-ти річках та ще підростуть на 0,25-0,50% за півроку



по EUR, JPY, GBP, CHF, CNY(CNH), AUD, NZD - залишатимуться не змінними до середини 2019-го, можливо, до кінця наступного року підростуть на 0,25% у євро та фунтах



тож як ця різниця "відіграється" по-вашому ? - просто щезне кудись ???



поясніть, що ви маєте на увазі ? як саме тема відіграється учасниками ринку ?

насьогодні ставки по баксу виросли до 2,25 % овернайт та до 3,00% річних по 10-ти річках та ще підростуть на 0,25-0,50% за півроку

по EUR, JPY, GBP, CHF, CNY(CNH), AUD, NZD - залишатимуться не змінними до середини 2019-го, можливо, до кінця наступного року підростуть на 0,25% у євро та фунтах

тож як ця різниця "відіграється" по-вашому ? - просто щезне кудись ???

бакс - король % доходності посеред валют-мажорів G10 (вище тільки MXN) - хто у змозі скинути його з гори за рік-два ???

Додано: Суб 01 гру, 2018 13:20

И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка?

який клас активів має хоч якось гарантований рівень доходності ?



якщо інвестори прийдуть до консенсус-думки, що фондовий ринок досяг свого цінового піку, то плаваюча ризикова дивідендна доходність по акціях у 5-7% річних (у середньому за індексом S&P500) з легкістю буде анульована низхідною корекцією - вже факт



ось чому бондовий ринок з фіксованою (купонною у %) доходністю має стати конкурентом фондового на підвищенні % базових ставок центробанками еа випадок економічного охолодження



