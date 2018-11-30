спекулянти з початку року позкидали свої лонги та займають вичікувальну позицію інвестори у золоті фонди хоч і знизили свої вкладення, але прожовжують вірити у дивовижне воскресіння
зниження нафтових цін забезпечить гальмування інфляці на півроку, а обережне підвищення Федрезервом базових % ставок по баксу знову поверне привабливість облігацій боргового ринку
що робитимуть спекулянти (чи й інвестори) ? певен, продаватимуть аурум - купуватимуть бонди, перехиливши шальки терезів у бік падіння цін на золото
Ну, спекулянты - это не показатель, еще и когда в начале декабря все ждут сезонного падения (а может быть облом, так как ФРС уже заканчивает повышение ставок, да и сезонного роста в этом году не было), интересней посмотреть на коммерческие структуры. Так а когда нефть за год подорожала в 2 раза, чего это не повлияло на аурум? Повышение ставок - это уже отыгранная тема, тем более что позавчера Пауэлл заявил, что ставки уже почти достигли целевого уровня. И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка? Это если оно приведет к росту доходностей облигаций, тогда да, но тут палка о двух концах, как американцы будут платить процентные расходы, когда еще и дефицит бюджета растет? А если ставки будут расти, а а доходности - не будут, то, по-моему, это должно, наоборот, снизить привлекательность облигаций. Падение и так уже происходит перманентно с января, а серебро, вообще, падало, практически, без отскоков, уже близок рекорд непрерывных падений по итогам месяцев. По-моему, рынок перепродан, вам не кажется?
Jerome Powell, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System, is now responding to questions from the press, with key quotes (via Reuters) found below.
* The Fed funds rate is still below the longer-run neutral rate of every single participant. * Thinks the monetary policy is still accommodative. * Fed does not want to suggest it has precise understanding of where accommodative policy stops.
** No pre-set policy path; paying 'very close attention' to data. ** 'Close' to price stability, maximum employment mandates. ** Policy rate 'just below' estimates of neutral.
можемо порівняти цитати голови від 26/09* та 28/11** без перекручень додам, що рівень нейтральної ставки це діапазон 2,5-3,25%, але не точне число
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Grisha1 написав:И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка?
який клас активів має хоч якось гарантований рівень доходності ?
якщо інвестори прийдуть до консенсус-думки, що фондовий ринок досяг свого цінового піку, то плаваюча ризикова дивідендна доходність по акціях у 5-7% річних (у середньому за індексом S&P500) з легкістю буде анульована низхідною корекцією - вже факт
ось чому бондовий ринок з фіксованою (купонною у %) доходністю має стати конкурентом фондового на підвищенні % базових ставок центробанками еа випадок економічного охолодження
як відомо, долар США за своєю сутністю - це держоблігації США, що мають статус найліквідніших активів у світі
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.