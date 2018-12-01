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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:39

  ЛОБ написав:XAU/USD - спекулянти проти інвесторів :

https://i.imgur.com/JE59CHP.png
https://i.imgur.com/L5x2gRB.png

спекулянти з початку року позкидали свої лонги та займають вичікувальну позицію
інвестори у золоті фонди хоч і знизили свої вкладення, але прожовжують вірити у дивовижне воскресіння

зниження нафтових цін забезпечить гальмування інфляці на півроку, а обережне підвищення Федрезервом базових % ставок по баксу знову поверне привабливість облігацій боргового ринку

що робитимуть спекулянти (чи й інвестори) ? певен, продаватимуть аурум - купуватимуть бонди, перехиливши шальки терезів у бік падіння цін на золото

Ну, спекулянты - это не показатель, еще и когда в начале декабря все ждут сезонного падения (а может быть облом, так как ФРС уже заканчивает повышение ставок, да и сезонного роста в этом году не было), интересней посмотреть на коммерческие структуры.
Так а когда нефть за год подорожала в 2 раза, чего это не повлияло на аурум? Повышение ставок - это уже отыгранная тема, тем более что позавчера Пауэлл заявил, что ставки уже почти достигли целевого уровня. И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка? Это если оно приведет к росту доходностей облигаций, тогда да, но тут палка о двух концах, как американцы будут платить процентные расходы, когда еще и дефицит бюджета растет? А если ставки будут расти, а а доходности - не будут, то, по-моему, это должно, наоборот, снизить привлекательность облигаций.
Падение и так уже происходит перманентно с января, а серебро, вообще, падало, практически, без отскоков, уже близок рекорд непрерывных падений по итогам месяцев. По-моему, рынок перепродан, вам не кажется?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:55

Jerome Powell, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System, is now responding to questions from the press, with key quotes (via Reuters) found below.
* The Fed funds rate is still below the longer-run neutral rate of every single participant.
* Thinks the monetary policy is still accommodative.
* Fed does not want to suggest it has precise understanding of where accommodative policy stops.

** No pre-set policy path; paying 'very close attention' to data.
** 'Close' to price stability, maximum employment mandates.
** Policy rate 'just below' estimates of neutral.

можемо порівняти цитати голови від 26/09* та 28/11** без перекручень
додам, що рівень нейтральної ставки це діапазон 2,5-3,25%, але не точне число
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:33

Re: Золото XAU/USD

https://www.washingtonpost.com/business ... e387434fbe
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:19

  Grisha1 написав:Повышение ставок - это уже отыгранная тема

поясніть, що ви маєте на увазі ? як саме тема відіграється учасниками ринку ?

насьогодні ставки по баксу виросли до 2,25 % овернайт та до 3,00% річних по 10-ти річках та ще підростуть на 0,25-0,50% за півроку

по EUR, JPY, GBP, CHF, CNY(CNH), AUD, NZD - залишатимуться не змінними до середини 2019-го, можливо, до кінця наступного року підростуть на 0,25% у євро та фунтах

тож як ця різниця "відіграється" по-вашому ? - просто щезне кудись ???

бакс - король % доходності посеред валют-мажорів G10 (вище тільки MXN) - хто у змозі скинути його з гори за рік-два ???
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 13:20

  Grisha1 написав:И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка?

який клас активів має хоч якось гарантований рівень доходності ?

якщо інвестори прийдуть до консенсус-думки, що фондовий ринок досяг свого цінового піку, то плаваюча ризикова дивідендна доходність по акціях у 5-7% річних (у середньому за індексом S&P500) з легкістю буде анульована низхідною корекцією - вже факт

ось чому бондовий ринок з фіксованою (купонною у %) доходністю має стати конкурентом фондового на підвищенні % базових ставок центробанками еа випадок економічного охолодження

як відомо, долар США за своєю сутністю - це держоблігації США, що мають статус найліквідніших активів у світі
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:51

  ЛОБ написав:
  Grisha1 написав:Повышение ставок - это уже отыгранная тема

поясніть, що ви маєте на увазі ? як саме тема відіграється учасниками ринку ?

насьогодні ставки по баксу виросли до 2,25 % овернайт та до 3,00% річних по 10-ти річках та ще підростуть на 0,25-0,50% за півроку

по EUR, JPY, GBP, CHF, CNY(CNH), AUD, NZD - залишатимуться не змінними до середини 2019-го, можливо, до кінця наступного року підростуть на 0,25% у євро та фунтах

тож як ця різниця "відіграється" по-вашому ? - просто щезне кудись ???

бакс - король % доходності посеред валют-мажорів G10 (вище тільки MXN) - хто у змозі скинути його з гори за рік-два ???

Ну, повышение учетной ставки почти окончено и все о нем давно знают, даже, вожможно, закладывают большее повышение, чем будет на самом деле, отыграно рынком. А вот если учетная ставка в других странах начнет расти, то их валюты могут начать укрепляться (опять же теоретически) и этого все ждут. К тому же, упадут вложения в ценные бумаги из-за ужесточения политики, из-за чего по ним рискует вырасти доходность (по долговым бумагам) и может начаться падение фондового рынка. ЕЦБ в конце года сворачивает покупки.
В ближайшие несколько лет разница, наверняка, будет сокращаться. 2.99 по американским десятилеткам - это не так и много, если посмотреть на саму доходность, и они не так и привлекательны, что показывает последний отчет по их покупке, вернее, продаже иностранцами:
http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
Если взглянуть на рост процентных выплат по гос. долгу в США, тот тут да, картина нерадужная. И это наряду с ростом бюджетного дефицита. То есть рост доходностей последний год происходит не от хорошей жизни. У нас тоже рост доходностей, вон 10-летние бонды недавно разместили под 9.75% и такие высокие цифры никто не пытался предоставить как позитив для гривны и украинской экономики, а наоборот. Также и в других странах.. Но вы почему-то считаете, что рост доходностей делает бакс королем.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:08

  ЛОБ написав:
  Grisha1 написав:И почему повышение ставок должно увеличить привлекательность долгового рынка?

який клас активів має хоч якось гарантований рівень доходності ?

якщо інвестори прийдуть до консенсус-думки, що фондовий ринок досяг свого цінового піку, то плаваюча ризикова дивідендна доходність по акціях у 5-7% річних (у середньому за індексом S&P500) з легкістю буде анульована низхідною корекцією - вже факт

ось чому бондовий ринок з фіксованою (купонною у %) доходністю має стати конкурентом фондового на підвищенні % базових ставок центробанками еа випадок економічного охолодження

як відомо, долар США за своєю сутністю - це держоблігації США, що мають статус найліквідніших активів у світі

Гарантированного нет ни у кого. Даже если отбросить такие экстремальные события как дефолт по облигациям, что Трамп, кстати, допускал в своих высказываниях, как поведет себя доллар, который и так последние несколько лет рос ко всему и вся и начинает казаться перекупленным, никто не знает, и его падение может с легкостью с лихвой перечеркнуть эту разницу в 1% в доходностях облигаций.
О наличии пузыря на фондовом рынке (особенно если говорить о FAANG, лопанье которого тоже не позитив для доллара, так как приведет к оттоку средств из США), в принципе, никто и не спорит, в последние несколько лет он показывал гораздо большую доходность чем 5-7%.
Все течет, все меняется. Где был этот статус доллара и облигаций в 1971-м году, в 1980-м, все 2000-е?
И у нас же ветка о золоте, которое вы в упор не видете, говорим только о бумагах. Не пора ли взглянуть на физическое золото и серебро? Ну, с золотом можно поспорить, а серебру и платине, по-моему, падать уже особо некуда. Серебро ходит у нижней границы многолетнего восходящего канала, минимум конца 90-х где-то 4, минимум конца 2000-х где-то 9, сейчас 14, в стойкий пробой этого канала я что-то пока не верю. Это ж какая должна быть реальная дефляция, чтоб драг. металлы попадали в разы и пробили многолетний восходящий тренд вместе с другими коммодами? И как устоит основанная на инфляции финансовая система при такой дефляции? Как рефинансировать гигантские долги, которые совсем уже не те, что в 80-х, 90-х и начале 2000-х, покрывать огромные дефициты и избежать кризиса ликвидности и обвала рынков? То, что до сих пор это происходит, это не чудо, но признак мастерства финансовых властей, которым пока удается лавировать, создавая успешные условия для вложений в американские ценные бумаги и доллар, но это во многом происходит из-за созданного ими эффекта финансовой пирамиды - растет несколько лет, значит, надо вкладывать, и совсем не значит, что такая политика будет удаваться и дальше.
Вы посмотрите на американский гос. долг и на денежную массу, эти цфры отличаются уже почти на порядок от тех, что были тогда, когда платина и серебро стоили как сейчас.
http://www.usdebtclock.org/
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
А если будет расти серебро и платина, то, наверняка, за ними последует и золото, только медленнее, вразнобой они вряд ли пойдут. Такое мое мнение. Трудно сказать, когда это будет, сейчас или через год или через 2, но лучше не рисковать.
Grisha1
 
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