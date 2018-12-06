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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:23
Походит на то, что повышения ставки в декабре не будет. Разве что они хотят создать кризис ликвидности и срыв фонды и трежерей в штопор.
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:46
Заказы на производственные товары упали на 2,1% на фоне снижения спроса на ряд товаров, сообщило Министерство торговли. Это было самое большое сокращение заказов с июля 2017 года. Между тем, данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до +0,2% с +0,7%. Аналитики ожидали, что в октябре заказы снизятся на 2,0%.
Торговый баланс продолжает копать. В прошлом отчетном месяце -55.5 ярда.
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