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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:23

Походит на то, что повышения ставки в декабре не будет. Разве что они хотят создать кризис ликвидности и срыв фонды и трежерей в штопор.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:46

Заказы на производственные товары упали на 2,1% на фоне снижения спроса на ряд товаров, сообщило Министерство торговли. Это было самое большое сокращение заказов с июля 2017 года. Между тем, данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до +0,2% с +0,7%. Аналитики ожидали, что в октябре заказы снизятся на 2,0%.

Торговый баланс продолжает копать. В прошлом отчетном месяце -55.5 ярда.
Grisha1
 
Повідомлень: 60
З нами з: 29.11.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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  #<1 ... 248249250251
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