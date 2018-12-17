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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 248249250251 Додано: Чет 06 гру, 2018 13:23 Походит на то, что повышения ставки в декабре не будет. Разве что они хотят создать кризис ликвидности и срыв фонды и трежерей в штопор. Grisha1 Повідомлень: 105 З нами з: 29.11.18 Подякував: 36 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 гру, 2018 21:46 Заказы на производственные товары упали на 2,1% на фоне снижения спроса на ряд товаров, сообщило Министерство торговли. Это было самое большое сокращение заказов с июля 2017 года. Между тем, данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до +0,2% с +0,7%. Аналитики ожидали, что в октябре заказы снизятся на 2,0%.



Торговый баланс продолжает копать. В прошлом отчетном месяце -55.5 ярда. Grisha1 Повідомлень: 105 З нами з: 29.11.18 Подякував: 36 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 18:43



отже, рівень безробіття проти різниці % ставок поміж 10-ти та 2-х річками США :



https://i.imgur.com/t8oPlrk.png

ttps://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y



здається, сам технічний факт вирівнювання кривої або й невеличка негативна різниця не є причиною сповзання до рецесії



дути варто на гаряче, коли пече, а при нормальнй температурі можна без поспіху спокійно вживати здорову їжу - чи не так ? Економічні експерти лякають громаду інвесторів та спекулянтів інверсією кривою % доходностей у США - а я знайшов один чудовий малюночок, що допомогає бути спокійнішимотже, рівень безробіття проти різниці % ставок поміж 10-ти та 2-х річками США :здається, сам технічний факт вирівнювання кривої або й невеличка негативна різниця не є причиною сповзання до рецесіїдути варто на гаряче, коли пече, а при нормальнй температурі можна без поспіху спокійно вживати здорову їжу - чи не так ? Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9796 З нами з: 14.12.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 939 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 гру, 2018 21:41 Та да, но у меня на это все другой взгляд. Инверсия - это следствие розовых очков, когда инвесторы думают, что если и будут проблемы, то за 2 года все уляжется. Продавай фонду и покупай золото во время розовых очков!

Уровень безработицы тоже до лампочки, если дефицит торгового баланса и бюджета при этом растет, а долг бьет новые рекорды. Что же это за Сизифов труд такой? Или кто-то кого-то дурачит? Создали неокупаемые рабочие места на деньги с печатных станков? Никакой рецессии не будет нигде, кроме США и Англии (разве что на первое время горячего обвала), будет обвал переоцененных долларов, трежерей и фонды! Просто сдувание пузырей, но мир при этом продолжит жить и осознавать произошедшее, отказываясь от вековой обузы накоплений в долларах, трежерях и американской фонде!! Grisha1 Повідомлень: 105 З нами з: 29.11.18 Подякував: 36 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 00:22 Фигня какая-то происходит. На рынках шторм, а золото стоит как вкопанное. Раньше при таких падениях фонды золото росло минимум баксов на 50. Если б падало, сказали бы кризис ликвидности. Но оно стоит! Явная манипуляция, цену держат и явно не от падения! А где подевался Лоб? Проторговался и нечем сдачу давать? Или видит скорый разворот вверх и нельзя писать о таких вещах? Grisha1 Повідомлень: 105 З нами з: 29.11.18 Подякував: 36 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 09:56 ЛОБ Додано: Пон 19 лис, 2018 14:05 написав: як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG



зараз спот 84,85 як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитисяна формуваннізараз спот

за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90

30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57 за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився30/11 було зафіксовано локальний максимум на Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9796 З нами з: 14.12.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 939 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 гру, 2018 14:03 Да, серебро явно недооценено, но с его помощью топят золото, такая манипуляция. Это будет продолжаться до тех пор, пока не кончится физическое серебро и не начнется дефицит. А пока доллар падает, а драг. металлы стоят. Явная грязная игра. Grisha1 Повідомлень: 105 З нами з: 29.11.18 Подякував: 36 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 248249250251 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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