|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 гру, 2018 13:23
Походит на то, что повышения ставки в декабре не будет. Разве что они хотят создать кризис ликвидности и срыв фонды и трежерей в штопор.
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:46
Заказы на производственные товары упали на 2,1% на фоне снижения спроса на ряд товаров, сообщило Министерство торговли. Это было самое большое сокращение заказов с июля 2017 года. Между тем, данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до +0,2% с +0,7%. Аналитики ожидали, что в октябре заказы снизятся на 2,0%.
Торговый баланс продолжает копать. В прошлом отчетном месяце -55.5 ярда.
Додано: Суб 08 гру, 2018 18:43
Економічні експерти лякають громаду інвесторів та спекулянтів інверсією кривою % доходностей у США - а я знайшов один чудовий малюночок, що допомогає бути спокійнішим
отже, рівень безробіття проти різниці % ставок поміж 10-ти та 2-х річками США :
здається, сам технічний факт вирівнювання кривої або й невеличка негативна різниця не є причиною сповзання до рецесії
дути варто на гаряче, коли пече, а при нормальнй температурі можна без поспіху спокійно вживати здорову їжу - чи не так ?
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Суб 08 гру, 2018 21:41
Та да, но у меня на это все другой взгляд. Инверсия - это следствие розовых очков, когда инвесторы думают, что если и будут проблемы, то за 2 года все уляжется. Продавай фонду и покупай золото во время розовых очков!
Уровень безработицы тоже до лампочки, если дефицит торгового баланса и бюджета при этом растет, а долг бьет новые рекорды. Что же это за Сизифов труд такой? Или кто-то кого-то дурачит? Создали неокупаемые рабочие места на деньги с печатных станков? Никакой рецессии не будет нигде, кроме США и Англии (разве что на первое время горячего обвала), будет обвал переоцененных долларов, трежерей и фонды! Просто сдувание пузырей, но мир при этом продолжит жить и осознавать произошедшее, отказываясь от вековой обузы накоплений в долларах, трежерях и американской фонде!!
Додано: Вів 18 гру, 2018 00:22
Фигня какая-то происходит. На рынках шторм, а золото стоит как вкопанное. Раньше при таких падениях фонды золото росло минимум баксов на 50. Если б падало, сказали бы кризис ликвидности. Но оно стоит! Явная манипуляция, цену держат и явно не от падения! А где подевался Лоб? Проторговался и нечем сдачу давать? Или видит скорый разворот вверх и нельзя писать о таких вещах?
Додано: Вів 18 гру, 2018 09:56
за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90
30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:03
Да, серебро явно недооценено, но с его помощью топят золото, такая манипуляция. Это будет продолжаться до тех пор, пока не кончится физическое серебро и не начнется дефицит. А пока доллар падает, а драг. металлы стоят. Явная грязная игра.
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:53
hike або dovish hike = sell XAU/USD
очікую на продаж рудого по факту засідання ФРС
інвесторам ще прийдеться поборотися за % доходність у баксах
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:01
маємо мінус $17 від максимумів дня по факту +0,25% від Федрезерву : хай $1.258 - скрін $1.242
здається, супроти росту базових % ставок - за контрольованої спожтивчої інфляції та збалансованих сировинних ринків - у золота немає вагомих причин здорожчання
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
|