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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 248249250251
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 13:23

Походит на то, что повышения ставки в декабре не будет. Разве что они хотят создать кризис ликвидности и срыв фонды и трежерей в штопор.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:46

Заказы на производственные товары упали на 2,1% на фоне снижения спроса на ряд товаров, сообщило Министерство торговли. Это было самое большое сокращение заказов с июля 2017 года. Между тем, данные за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения - до +0,2% с +0,7%. Аналитики ожидали, что в октябре заказы снизятся на 2,0%.

Торговый баланс продолжает копать. В прошлом отчетном месяце -55.5 ярда.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 18:43

Економічні експерти лякають громаду інвесторів та спекулянтів інверсією кривою % доходностей у США - а я знайшов один чудовий малюночок, що допомогає бути спокійнішим

отже, рівень безробіття проти різниці % ставок поміж 10-ти та 2-х річками США :

https://i.imgur.com/t8oPlrk.png
ttps://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y

здається, сам технічний факт вирівнювання кривої або й невеличка негативна різниця не є причиною сповзання до рецесії

дути варто на гаряче, коли пече, а при нормальнй температурі можна без поспіху спокійно вживати здорову їжу - чи не так ?
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:41

Та да, но у меня на это все другой взгляд. Инверсия - это следствие розовых очков, когда инвесторы думают, что если и будут проблемы, то за 2 года все уляжется. Продавай фонду и покупай золото во время розовых очков!
Уровень безработицы тоже до лампочки, если дефицит торгового баланса и бюджета при этом растет, а долг бьет новые рекорды. Что же это за Сизифов труд такой? Или кто-то кого-то дурачит? Создали неокупаемые рабочие места на деньги с печатных станков? Никакой рецессии не будет нигде, кроме США и Англии (разве что на первое время горячего обвала), будет обвал переоцененных долларов, трежерей и фонды! Просто сдувание пузырей, но мир при этом продолжит жить и осознавать произошедшее, отказываясь от вековой обузы накоплений в долларах, трежерях и американской фонде!!
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:22

Фигня какая-то происходит. На рынках шторм, а золото стоит как вкопанное. Раньше при таких падениях фонды золото росло минимум баксов на 50. Если б падало, сказали бы кризис ликвидности. Но оно стоит! Явная манипуляция, цену держат и явно не от падения! А где подевался Лоб? Проторговался и нечем сдачу давать? Или видит скорый разворот вверх и нельзя писать о таких вещах?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:56

  ЛОБ Додано: Пон 19 лис, 2018 14:05 написав:як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG

зараз спот 84,85

за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90
30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 14:03

Да, серебро явно недооценено, но с его помощью топят золото, такая манипуляция. Это будет продолжаться до тех пор, пока не кончится физическое серебро и не начнется дефицит. А пока доллар падает, а драг. металлы стоят. Явная грязная игра.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:53

hike або dovish hike = sell XAU/USD
очікую на продаж рудого по факту засідання ФРС

інвесторам ще прийдеться поборотися за % доходність у баксах
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:01

маємо мінус $17 від максимумів дня по факту +0,25% від Федрезерву : хай $1.258 - скрін $1.242

здається, супроти росту базових % ставок - за контрольованої спожтивчої інфляції та збалансованих сировинних ринків - у золота немає вагомих причин здорожчання
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ЛОБ
 
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