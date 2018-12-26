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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:45

Трамп твитнул, что надо покупать фондовый рынок, а ФРС Ричмонд сигнализирует о начале рецессии. У кого больше подписчиков? Итог очевиден. Но не долгосрочен.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:17

металевий крос XAU/XAG

  ЛОБ Додано: Пон 19 лис, 2018 14:05 написав:як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG

зараз спот 84,85

  ЛОБ Додано: Вів 18 гру, 2018 10:56 написав:за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90
30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57

83,85
потихньку просуваємося нижче, +1 фігура
імовірно пішло закриття шортів по сріблу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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