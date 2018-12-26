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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:45
Трамп твитнул, что надо покупать фондовый рынок, а ФРС Ричмонд сигнализирует о начале рецессии. У кого больше подписчиков? Итог очевиден. Но не долгосрочен.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 19:17
ЛОБ Додано: Пон 19 лис, 2018 14:05 написав:
як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково
на формуванні короткої позиції у XAU/XAG
зараз спот 84,85
83,85
ЛОБ Додано: Вів 18 гру, 2018 10:56 написав:
за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90
30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57
потихньку просуваємося нижче, +1 фігура
імовірно пішло закриття шортів по сріблу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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