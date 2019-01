Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

Трамп твитнул, что надо покупать фондовый рынок, а ФРС Ричмонд сигнализирует о начале рецессии. У кого больше подписчиков? Итог очевиден. Но не долгосрочен.



зараз спот 84,85 як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитисяна формуваннізараз спот

ЛОБ Додано: Вів 18 гру, 2018 10:56 написав: за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90

30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57 за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився30/11 було зафіксовано локальний максимум на

83,85

потихньку просуваємося нижче, +1 фігура

металевий крос XAU/XAG

як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG

зараз спот 84,85

за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90

30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57

83,85

потихньку просуваємося нижче, +1 фігура

імовірно пішло закриття шортів по сріблу



гальмування ФРС США темпів підвищення базових % ставок - за збереження сильного ринку праці та корпоративної звітності - поверне конструктив у цінову диеаміку широкого класу активів з настанням Нового 20119 Року



зазначу, нафта та промислові метали випереджатимуть золото



вартість золота імовірно ще тривалий час перебуватиме у діпазоні орієнтовно $1.120-$1.375 без якихось сталих перспектив росту, відчуваючи тиск процентних ставок та від'ємного кері проти бакса



а у випадку вирішення торівельних тарифних суперечок поміж США та Китаєм шанси на реалізацію давнішнього мого сценарію на $1.000 залишатимуться реалістичними Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9804 З нами з: 14.12.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 940 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:07 ЛОБ написав: загалом я продовжую дотримуватися своєї точки зору на збереження ризикових настроїв на товарних ринках та фондових майданчиках



гальмування ФРС США темпів підвищення базових % ставок - за збереження сильного ринку праці та корпоративної звітності - поверне конструктив у цінову диеаміку широкого класу активів з настанням Нового 20119 Року



зазначу, нафта та промислові метали випереджатимуть золото



вартість золота імовірно ще тривалий час перебуватиме у діпазоні орієнтовно $1.120-$1.375 без якихось сталих перспектив росту, відчуваючи тиск процентних ставок та від'ємного кері проти бакса



а у випадку вирішення торівельних тарифних суперечок поміж США та Китаєм шанси на реалізацію давнішнього мого сценарію на $1.000 залишатимуться реалістичними загалом я продовжую дотримуватися своєї точки зору на збереження ризикових настроїв на товарних ринках та фондових майданчикахгальмування ФРС США темпів підвищення базових % ставок - за збереження сильного ринку праці та корпоративної звітності - поверне конструктив у цінову диеаміку широкого класу активів з настанням Нового 20119 Рокузазначу, нафта та промислові метали випереджатимуть золотовартість золота імовірно ще тривалий час перебуватиме у діпазоні орієнтовнобез якихось сталих перспектив росту, відчуваючи тиск процентних ставок та від'ємного кері проти баксаа у випадку вирішення торівельних тарифних суперечок поміж США та Китаєм шанси на реалізацію давнішнього мого сценаріюзалишатимуться реалістичними



Ну, да, растут ставки - золото будет падать, не растут - тоже будет падать. Двойные стандарты на лицо. Промислови товари может и опережать будут (если не будет острого кризиса), но золото тоже будет расти. См. бюджетный дефицит, торговый баланс и гос. долг! Плюс ФРС Ричмонд уже заявляет о рецессии. А рисование под конец года ничего не изменит - one way ticket. Уже и Трамп загоняет в фонду - все силы подключили, чтоб уменьшить обвал и дать большим дядям по-максимуму слиться.

металевий крос XAU/XAG

як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG

зараз спот 84,85

за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90

30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57

83,85

потихньку просуваємося нижче, +1 фігура

імовірно пішло закриття шортів по сріблу

82,35

такий шатдаун мені подобається : більше розмов - нижче ціна



зараз спот 84,85 як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитисяна формуваннізараз спот ЛОБ Додано: Вів 18 гру, 2018 10:56 написав: за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90

30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57 за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився30/11 було зафіксовано локальний максимум на ЛОБ Додано: Чет 27 гру, 2018 20:17 написав: 83,85

потихньку просуваємося нижче, +1 фігура

імовірно пішло закриття шортів по сріблу потихньку просуваємося нижче, +1 фігураімовірно пішло закриття шортів по сріблу

82,35

такий шатдаун мені подобається : більше розмов - нижче ціна такий шатдаун мені подобається : більше розмов - нижче ціна Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9804 З нами з: 14.12.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 940 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:46 металевий крос XAU/XAG ЛОБ написав: 82,35

81,70



на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD



сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки

яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder ), але завжди думати своєю головою на додачу до шортів уз понеділка продаватиму базовийсильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринкияскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі), але завжди думати своєю головою Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9804 З нами з: 14.12.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 940 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 січ, 2019 14:15 ЛОБ написав: ЛОБ написав: 82,35

81,70



на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD



сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки

яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder ), але завжди думати своєю головою на додачу до шортів уз понеділка продаватиму базовийсильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринкияскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі), але завжди думати своєю головою

Стата противоречивая, обращения за пособиями по безработице упали, а безработица чего-то выросла с 3.7 до 3.9%. Да и вообще, это не денежный показатель, можно как при совке трудиться хоть до упаду и рисовать показатели труда на деньги с печатного станка, а торговый баланс, гос. долг и бюджетный дефицит будет только ухудшаться, что сейчас происходит в США. Такой Сизифов труд не повлияет позитивно на доллар, в любом труде важен результат, так что смотреть надо на показатели, которые измеряются в деньгах.

И вообще, рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере резко ухудшился:

New orders fell 11 points to 51.1, production fell 6.3 points to 54.3, and employment fell 2.2 points to 56.2. Supplier deliveries fared no better, falling 5 points

В шаге от рецессии:

https://www.actionforex.com/contributor ... -december/

