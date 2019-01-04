|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 гру, 2018 22:45
Трамп твитнул, что надо покупать фондовый рынок, а ФРС Ричмонд сигнализирует о начале рецессии. У кого больше подписчиков? Итог очевиден. Но не долгосрочен.
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:17
металевий крос XAU/XAG
83,85
потихньку просуваємося нижче, +1 фігура
імовірно пішло закриття шортів по сріблу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 27 гру, 2018 19:52
Серебро на 150? Хотя если Трамп таки дефолтнется, то уже никто не спрогнозирует ничего.
Додано: Чет 27 гру, 2018 20:02
загалом я продовжую дотримуватися своєї точки зору на збереження ризикових настроїв на товарних ринках та фондових майданчиках
гальмування ФРС США темпів підвищення базових % ставок - за збереження сильного ринку праці та корпоративної звітності - поверне конструктив у цінову диеаміку широкого класу активів з настанням Нового 20119 Року
зазначу, нафта та промислові метали випереджатимуть золото
вартість золота імовірно ще тривалий час перебуватиме у діпазоні орієнтовно $1.120-$1.375 без якихось сталих перспектив росту, відчуваючи тиск процентних ставок та від'ємного кері проти бакса
а у випадку вирішення торівельних тарифних суперечок поміж США та Китаєм шанси на реалізацію давнішнього мого сценарію на $1.000 залишатимуться реалістичними
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:07
Ну, да, растут ставки - золото будет падать, не растут - тоже будет падать. Двойные стандарты на лицо. Промислови товари может и опережать будут (если не будет острого кризиса), но золото тоже будет расти. См. бюджетный дефицит, торговый баланс и гос. долг! Плюс ФРС Ричмонд уже заявляет о рецессии. А рисование под конец года ничего не изменит - one way ticket. Уже и Трамп загоняет в фонду - все силы подключили, чтоб уменьшить обвал и дать большим дядям по-максимуму слиться.
Торговые пошлины абсолютно ничего не изменят - они не заставят китайцев покупать переоцененные американские товары, только могут вызвать подорожание товаров в США, как их отмена, которая ударит по торговому балансу еще больше и он пробьет дно. И перечисленных выше проблем это все не исправит. Поможет только очень серьезное ослабление доллара.
Додано: Чет 03 січ, 2019 18:45
металевий крос XAU/XAG
82,35
такий шатдаун мені подобається : більше розмов - нижче ціна
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:46
металевий крос XAU/XAG
81,70
на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD
сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки
яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder), але завжди думати своєю головою
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:15
Стата противоречивая, обращения за пособиями по безработице упали, а безработица чего-то выросла с 3.7 до 3.9%. Да и вообще, это не денежный показатель, можно как при совке трудиться хоть до упаду и рисовать показатели труда на деньги с печатного станка, а торговый баланс, гос. долг и бюджетный дефицит будет только ухудшаться, что сейчас происходит в США. Такой Сизифов труд не повлияет позитивно на доллар, в любом труде важен результат, так что смотреть надо на показатели, которые измеряются в деньгах.
И вообще, рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере резко ухудшился:
В шаге от рецессии:
Но вы этого в упор не видите или не хотите видеть.
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:33
Так что рискуете опять поймать лося. И вы не покупали золото и собираетесь продавать? Голые шорты? Это сама по себе такая возможность - это уже манипуляция и мошенничество. Создали какой-то параллельный мир, где можно продавать, не покупая, торговать пустыми местом, ноликами в компе, и говорить, что это золото, когда столько золота нет и в помине, когда президент США открыто призывает что-то покупать или продавать, когда акции-пустышки растут в 100 раз за несколько лет, обгоняя пузырь доткомов, когда все забыли пузырь доткомов и опять при отношении капитализации фондового рынка к ВВП на тех уровнях кричат, что надо покупать акции, когда весь мир скупает валюту страны с самым ужасным торговым балансом, с выросшим почти вдвое к ВВП гос. долгом и опять растущим бюджетным дефицитом.. Плохо это все закончится и отнюдь не для золота.
|