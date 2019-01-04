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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 22:45

Трамп твитнул, что надо покупать фондовый рынок, а ФРС Ричмонд сигнализирует о начале рецессии. У кого больше подписчиков? Итог очевиден. Но не долгосрочен.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:17

металевий крос XAU/XAG

  ЛОБ Додано: Пон 19 лис, 2018 14:05 написав:як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG

зараз спот 84,85

  ЛОБ Додано: Вів 18 гру, 2018 10:56 написав:за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90
30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57

83,85
потихньку просуваємося нижче, +1 фігура
імовірно пішло закриття шортів по сріблу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 19:52

Серебро на 150? Хотя если Трамп таки дефолтнется, то уже никто не спрогнозирует ничего.
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 20:02

загалом я продовжую дотримуватися своєї точки зору на збереження ризикових настроїв на товарних ринках та фондових майданчиках

гальмування ФРС США темпів підвищення базових % ставок - за збереження сильного ринку праці та корпоративної звітності - поверне конструктив у цінову диеаміку широкого класу активів з настанням Нового 20119 Року

зазначу, нафта та промислові метали випереджатимуть золото

вартість золота імовірно ще тривалий час перебуватиме у діпазоні орієнтовно $1.120-$1.375 без якихось сталих перспектив росту, відчуваючи тиск процентних ставок та від'ємного кері проти бакса

а у випадку вирішення торівельних тарифних суперечок поміж США та Китаєм шанси на реалізацію давнішнього мого сценарію на $1.000 залишатимуться реалістичними
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 гру, 2018 11:07

  ЛОБ написав:загалом я продовжую дотримуватися своєї точки зору на збереження ризикових настроїв на товарних ринках та фондових майданчиках

гальмування ФРС США темпів підвищення базових % ставок - за збереження сильного ринку праці та корпоративної звітності - поверне конструктив у цінову диеаміку широкого класу активів з настанням Нового 20119 Року

зазначу, нафта та промислові метали випереджатимуть золото

вартість золота імовірно ще тривалий час перебуватиме у діпазоні орієнтовно $1.120-$1.375 без якихось сталих перспектив росту, відчуваючи тиск процентних ставок та від'ємного кері проти бакса

а у випадку вирішення торівельних тарифних суперечок поміж США та Китаєм шанси на реалізацію давнішнього мого сценарію на $1.000 залишатимуться реалістичними


Ну, да, растут ставки - золото будет падать, не растут - тоже будет падать. Двойные стандарты на лицо. Промислови товари может и опережать будут (если не будет острого кризиса), но золото тоже будет расти. См. бюджетный дефицит, торговый баланс и гос. долг! Плюс ФРС Ричмонд уже заявляет о рецессии. А рисование под конец года ничего не изменит - one way ticket. Уже и Трамп загоняет в фонду - все силы подключили, чтоб уменьшить обвал и дать большим дядям по-максимуму слиться.
Торговые пошлины абсолютно ничего не изменят - они не заставят китайцев покупать переоцененные американские товары, только могут вызвать подорожание товаров в США, как их отмена, которая ударит по торговому балансу еще больше и он пробьет дно. И перечисленных выше проблем это все не исправит. Поможет только очень серьезное ослабление доллара.
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 18:45

металевий крос XAU/XAG

  ЛОБ Додано: Пон 19 лис, 2018 14:05 написав:як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG

зараз спот 84,85
  ЛОБ Додано: Вів 18 гру, 2018 10:56 написав:за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90
30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57
  ЛОБ Додано: Чет 27 гру, 2018 20:17 написав:83,85
потихньку просуваємося нижче, +1 фігура
імовірно пішло закриття шортів по сріблу

82,35
такий шатдаун мені подобається : більше розмов - нижче ціна
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:46

металевий крос XAU/XAG

  ЛОБ написав:82,35

81,70

на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD

сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки
яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder), але завжди думати своєю головою
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 14:15

  ЛОБ написав:
  ЛОБ написав:82,35

81,70

на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD

сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки
яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder), але завжди думати своєю головою

Стата противоречивая, обращения за пособиями по безработице упали, а безработица чего-то выросла с 3.7 до 3.9%. Да и вообще, это не денежный показатель, можно как при совке трудиться хоть до упаду и рисовать показатели труда на деньги с печатного станка, а торговый баланс, гос. долг и бюджетный дефицит будет только ухудшаться, что сейчас происходит в США. Такой Сизифов труд не повлияет позитивно на доллар, в любом труде важен результат, так что смотреть надо на показатели, которые измеряются в деньгах.
И вообще, рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, индекс менеджеров по снабжению в производственной сфере резко ухудшился:
New orders fell 11 points to 51.1, production fell 6.3 points to 54.3, and employment fell 2.2 points to 56.2. Supplier deliveries fared no better, falling 5 points

В шаге от рецессии:
https://www.actionforex.com/contributor ... -december/
Но вы этого в упор не видите или не хотите видеть.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:33

Так что рискуете опять поймать лося. И вы не покупали золото и собираетесь продавать? Голые шорты? Это сама по себе такая возможность - это уже манипуляция и мошенничество. Создали какой-то параллельный мир, где можно продавать, не покупая, торговать пустыми местом, ноликами в компе, и говорить, что это золото, когда столько золота нет и в помине, когда президент США открыто призывает что-то покупать или продавать, когда акции-пустышки растут в 100 раз за несколько лет, обгоняя пузырь доткомов, когда все забыли пузырь доткомов и опять при отношении капитализации фондового рынка к ВВП на тех уровнях кричат, что надо покупать акции, когда весь мир скупает валюту страны с самым ужасным торговым балансом, с выросшим почти вдвое к ВВП гос. долгом и опять растущим бюджетным дефицитом.. Плохо это все закончится и отнюдь не для золота.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 16:00

К тому же, смотрите на платину и палладий. Они вчера после голубиного тона Пауэла выросли сразу на 4%. Падение показало, по сути, только золото и серебро, все остальное выросло. То есть это была явная манипуляция. Как только рост фонды остановится, будет серьезный отскок золота и серебра. Еще и вырисовали перевернутые голову и плечи на многолетнем графике, что указывает на рост до 1440. Потом, может, на пару месяцев будет последнее падение (а может, и не будет), а потом в космос.
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