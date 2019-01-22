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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 250251252253 Додано: Сер 09 січ, 2019 18:25 ЛОБ написав: на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD



на додачу до шортів уз понеділка продаватиму базовий

Пока что пролет особенно с первым. Манипуляторы опять решили топить золото с помощью серебра. Это ж как же его тарят, что прилагают столько усилий для манипулирования ценой - доллар падает, коммоды растут, падает одно серебро без всяких причин! Пока что пролет особенно с первым. Манипуляторы опять решили топить золото с помощью серебра. Это ж как же его тарят, что прилагают столько усилий для манипулирования ценой - доллар падает, коммоды растут, падает одно серебро без всяких причин! hxbbgaf Повідомлень: 20159 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14 ЛОБ Додано: Чет 03 січ, 2019 19:45 написав: 82,35

ЛОБ Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46 написав: 81,70



на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD



сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки

яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder ), але завжди думати своєю головою на додачу до шортів уз понеділка продаватиму базовийсильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринкияскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі), але завжди думати своєю головою

продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)



корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків



страхи відступають проти статистики.



не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів



моє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринківстрахи відступають проти статистики.не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертівмоє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9809 З нами з: 14.12.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 940 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 січ, 2019 15:17 ЛОБ написав: ЛОБ Додано: Чет 03 січ, 2019 19:45 написав: 82,35

ЛОБ Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46 написав: 81,70



на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD



сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки

яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder ), але завжди думати своєю головою на додачу до шортів уз понеділка продаватиму базовийсильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринкияскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі), але завжди думати своєю головою

продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)



корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків



страхи відступають проти статистики.



не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів



моє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринківстрахи відступають проти статистики.не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертівмоє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу

Ну, с XAU/USD понятно, закрыли с небольшим профитом (хотя как его у вас не съела маржа, непонятно), и, конечно, скажете, что закрыли свой голый шорт по 1278, а не по 1284, а с XAU/XAG непонятно, вообще. Вы шортили и при 81 с чем-то, и при 82 с чем-то, сейчас 83.41. Где тут профит

Какая будет стата с рынка праци еще аж через 10 дней, мы не знаем, но стата по торговому и бюджетному дефициту и по покупке трежерей иностранцами чего-то не вышла. Шатдаун? Странно все это. Что за сильная экономическая статистика? Никаких сенсаций не наблюдал. Вчера были только продажи жилья. Они упали сильнее ожиданий. Перед этим все было в рамках ожиданий, а перед этим сказали, что рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, а ФРС Ричмонд заявил чуть ли не о рецессии. Так что спекуляции с фондой закончатся и она снова посыпется, а золото пойдет на 1440 (вы на на 6-летнем графике перевернутые голову и плечи не видете, на инвестинге особенно хорошо видно?).

Еще и закрыли шорт XAU/USD и распинаетесь, что золото будет падать. Где логика? Ну, с XAU/USD понятно, закрыли с небольшим профитом (хотя как его у вас не съела маржа, непонятно), и, конечно, скажете, что закрыли свой голый шорт по 1278, а не по 1284, а с XAU/XAG непонятно, вообще. Вы шортили и при 81 с чем-то, и при 82 с чем-то, сейчас 83.41. Где тут профитКакая будет стата с рынка праци еще аж через 10 дней, мы не знаем, но стата по торговому и бюджетному дефициту и по покупке трежерей иностранцами чего-то не вышла. Шатдаун? Странно все это. Что за сильная экономическая статистика? Никаких сенсаций не наблюдал. Вчера были только продажи жилья. Они упали сильнее ожиданий. Перед этим все было в рамках ожиданий, а перед этим сказали, что рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, а ФРС Ричмонд заявил чуть ли не о рецессии. Так что спекуляции с фондой закончатся и она снова посыпется, а золото пойдет на 1440 (вы на на 6-летнем графике перевернутые голову и плечи не видете, на инвестинге особенно хорошо видно?).Еще и закрыли шорт XAU/USD и распинаетесь, что золото будет падать. Где логика? hxbbgaf Повідомлень: 20159 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1977 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 250251252253 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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