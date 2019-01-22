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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:25

  ЛОБ написав:на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD


Пока что пролет особенно с первым. Манипуляторы опять решили топить золото с помощью серебра. Это ж как же его тарят, что прилагают столько усилий для манипулирования ценой - доллар падает, коммоды растут, падает одно серебро без всяких причин!
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14

  ЛОБ Додано: Чет 03 січ, 2019 19:45 написав:82,35

  ЛОБ Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46 написав:81,70

на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD

сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки
яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder), але завжди думати своєю головою

продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)

корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків

страхи відступають проти статистики.

не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів

моє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:17

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Чет 03 січ, 2019 19:45 написав:82,35

  ЛОБ Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46 написав:81,70

на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD

сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки
яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder), але завжди думати своєю головою

продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)

корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків

страхи відступають проти статистики.

не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів

моє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу

Ну, с XAU/USD понятно, закрыли с небольшим профитом (хотя как его у вас не съела маржа, непонятно), и, конечно, скажете, что закрыли свой голый шорт по 1278, а не по 1284, а с XAU/XAG непонятно, вообще. Вы шортили и при 81 с чем-то, и при 82 с чем-то, сейчас 83.41. Где тут профит :?: :shock:
Какая будет стата с рынка праци еще аж через 10 дней, мы не знаем, но стата по торговому и бюджетному дефициту и по покупке трежерей иностранцами чего-то не вышла. Шатдаун? Странно все это. Что за сильная экономическая статистика? Никаких сенсаций не наблюдал. Вчера были только продажи жилья. Они упали сильнее ожиданий. Перед этим все было в рамках ожиданий, а перед этим сказали, что рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, а ФРС Ричмонд заявил чуть ли не о рецессии. Так что спекуляции с фондой закончатся и она снова посыпется, а золото пойдет на 1440 (вы на на 6-летнем графике перевернутые голову и плечи не видете, на инвестинге особенно хорошо видно?).
Еще и закрыли шорт XAU/USD и распинаетесь, что золото будет падать. Где логика?
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