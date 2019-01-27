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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:25

  ЛОБ написав:на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD


Пока что пролет особенно с первым. Манипуляторы опять решили топить золото с помощью серебра. Это ж как же его тарят, что прилагают столько усилий для манипулирования ценой - доллар падает, коммоды растут, падает одно серебро без всяких причин!
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14

  ЛОБ Додано: Чет 03 січ, 2019 19:45 написав:82,35

  ЛОБ Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46 написав:81,70

на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD

сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки
яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder), але завжди думати своєю головою

продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)

корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків

страхи відступають проти статистики.

не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів

моє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:17

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Чет 03 січ, 2019 19:45 написав:82,35

  ЛОБ Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46 написав:81,70

на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD

сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки
яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder), але завжди думати своєю головою

продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)

корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків

страхи відступають проти статистики.

не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів

моє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу

Ну, с XAU/USD понятно, закрыли с небольшим профитом (хотя как его у вас не съела маржа, непонятно), и, конечно, скажете, что закрыли свой голый шорт по 1278, а не по 1284, а с XAU/XAG непонятно, вообще. Вы шортили и при 81 с чем-то, и при 82 с чем-то, сейчас 83.41. Где тут профит :?: :shock:
Какая будет стата с рынка праци еще аж через 10 дней, мы не знаем, но стата по торговому и бюджетному дефициту и по покупке трежерей иностранцами чего-то не вышла. Шатдаун? Странно все это. Что за сильная экономическая статистика? Никаких сенсаций не наблюдал. Вчера были только продажи жилья. Они упали сильнее ожиданий. Перед этим все было в рамках ожиданий, а перед этим сказали, что рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, а ФРС Ричмонд заявил чуть ли не о рецессии. Так что спекуляции с фондой закончатся и она снова посыпется, а золото пойдет на 1440 (вы на на 6-летнем графике перевернутые голову и плечи не видете, на инвестинге особенно хорошо видно?).
Еще и закрыли шорт XAU/USD и распинаетесь, что золото будет падать. Где логика?
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 22:27

The Dollar and Its Rivals
(by Marc Chandler, Global Head of Currency Strategy at Brown Brothers Harriman)
The real meaning of the strong dollar policy - It was a signal to the world that the US would no longer seek trade or financial advantage (reduce debt burden) by depreciating or threatening to depreciate the dollar.
The weaponization of the dollar is not about price but about access. It did not begin in 2016 but has steadily increased since 9/11. The US is using access to what had heretofore been a public good (utility), namely the use of the US financial system and dollar funding to punish others.
The US threatened to use its financial power against the UK in the Suez Crisis in 1956. One result was that the Soviet Union took its dollars out of the US and deposited them in British clearing banks. In so doing the Communists gave birth to the eurodollar market, the offshore market for dollars that was not beholden to the US interest rate cap and other regulations.

https://www.fxstreet.com/education/the- ... dium=email

PS. Riccardo Parboni "The Dollar and Its Rivals"
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:51

Где профит, так и не понял.
Сильный доллар после 9.11? Что он курит? После этого как раз доллар 10 лет падал.
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