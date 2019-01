Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 250251252253 Додано: Сер 09 січ, 2019 18:25 ЛОБ написав: на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD



на додачу до шортів уз понеділка продаватиму базовий

Пока что пролет особенно с первым. Манипуляторы опять решили топить золото с помощью серебра. Это ж как же его тарят, что прилагают столько усилий для манипулирования ценой - доллар падает, коммоды растут, падает одно серебро без всяких причин!

ЛОБ Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46 написав: 81,70



на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD



сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки

яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder ), але завжди думати своєю головою на додачу до шортів уз понеділка продаватиму базовийсильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринкияскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі), але завжди думати своєю головою

продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)



корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків



страхи відступають проти статистики.



не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів



продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)

корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків

страхи відступають проти статистики.

не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів

моє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу

ЛОБ Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46 написав: 81,70



на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD



сильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринки

яскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі faultfinder ), але завжди думати своєю головою на додачу до шортів уз понеділка продаватиму базовийсильна стата з ринку праці США має повернути конструктив на переполохані ринкияскравий приклад того, що краще менше читати критиків-експретів (у сенсі), але завжди думати своєю головою

продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)



корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків



страхи відступають проти статистики.



не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів



моє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринківстрахи відступають проти статистики.не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертівмоє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу

Ну, с XAU/USD понятно, закрыли с небольшим профитом (хотя как его у вас не съела маржа, непонятно), и, конечно, скажете, что закрыли свой голый шорт по 1278, а не по 1284, а с XAU/XAG непонятно, вообще. Вы шортили и при 81 с чем-то, и при 82 с чем-то, сейчас 83.41. Где тут профит

Какая будет стата с рынка праци еще аж через 10 дней, мы не знаем, но стата по торговому и бюджетному дефициту и по покупке трежерей иностранцами чего-то не вышла. Шатдаун? Странно все это. Что за сильная экономическая статистика? Никаких сенсаций не наблюдал. Вчера были только продажи жилья. Они упали сильнее ожиданий. Перед этим все было в рамках ожиданий, а перед этим сказали, что рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, а ФРС Ричмонд заявил чуть ли не о рецессии. Так что спекуляции с фондой закончатся и она снова посыпется, а золото пойдет на 1440 (вы на на 6-летнем графике перевернутые голову и плечи не видете, на инвестинге особенно хорошо видно?).

Еще и закрыли шорт XAU/USD и распинаетесь, что золото будет падать. Где логика? Ну, с XAU/USD понятно, закрыли с небольшим профитом (хотя как его у вас не съела маржа, непонятно), и, конечно, скажете, что закрыли свой голый шорт по 1278, а не по 1284, а с XAU/XAG непонятно, вообще. Вы шортили и при 81 с чем-то, и при 82 с чем-то, сейчас 83.41. Где тут профитКакая будет стата с рынка праци еще аж через 10 дней, мы не знаем, но стата по торговому и бюджетному дефициту и по покупке трежерей иностранцами чего-то не вышла. Шатдаун? Странно все это. Что за сильная экономическая статистика? Никаких сенсаций не наблюдал. Вчера были только продажи жилья. Они упали сильнее ожиданий. Перед этим все было в рамках ожиданий, а перед этим сказали, что рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, а ФРС Ричмонд заявил чуть ли не о рецессии. Так что спекуляции с фондой закончатся и она снова посыпется, а золото пойдет на 1440 (вы на на 6-летнем графике перевернутые голову и плечи не видете, на инвестинге особенно хорошо видно?).Еще и закрыли шорт XAU/USD и распинаетесь, что золото будет падать. Где логика? hxbbgaf Повідомлень: 20184 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 січ, 2019 22:27 The Dollar and Its Rivals

(by Marc Chandler, Global Head of Currency Strategy at Brown Brothers Harriman)

The real meaning of the strong dollar policy - It was a signal to the world that the US would no longer seek trade or financial advantage (reduce debt burden) by depreciating or threatening to depreciate the dollar. The weaponization of the dollar is not about price but about access. It did not begin in 2016 but has steadily increased since 9/11. The US is using access to what had heretofore been a public good (utility), namely the use of the US financial system and dollar funding to punish others. The US threatened to use its financial power against the UK in the Suez Crisis in 1956 . One result was that the Soviet Union took its dollars out of the US and deposited them in British clearing banks. In so doing the Communists gave birth to the eurodollar market, the offshore market for dollars that was not beholden to the US interest rate cap and other regulations.

https://www.fxstreet.com/education/the- ... dium=email



https://www.fxstreet.com/education/the- ... dium=email

PS. Riccardo Parboni "The Dollar and Its Rivals"

Сильный доллар после 9.11? Что он курит? После этого как раз доллар 10 лет падал. hxbbgaf Повідомлень: 20184 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 12:24 ЛОБ Додано: Пон 19 лис, 2018 14:05 написав: як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитися винятково на формуванні короткої позиції у XAU/XAG



зараз спот 84,85 як на мене враховуючи складний баланс ризиків краще зосередитисяна формуваннізараз спот

ЛОБ Додано: Вів 18 гру, 2018 10:56 написав: за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився 84,85/90

30/11 було зафіксовано локальний максимум на 86,57 за дивним збігом обставин поточний курс спот не змінився30/11 було зафіксовано локальний максимум на

ЛОБ Додано: Чет 27 гру, 2018 20:17 написав: 83,85

потихньку просуваємося нижче, +1 фігура

... потихньку просуваємося нижче, +1 фігура...

ЛОБ Додано: Чет 03 січ, 2019 19:45 написав: 82,35

... ...

ЛОБ Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:46 написав: 81,70

... ...

ЛОБ Додано: Сер 23 січ, 2019 14:14 написав: продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)

продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)



якраз у січні 3 тижні нічого не коментував, та й такої мети відслідковувати окремі (тільки прибуткові ?)) трейди ніколи не ставилося



головне - рішення наживо он-лайн за поточними ринковими цінами, а не в ретроспективі заднім числом, коли усі стають розумними



а ще ідеї, їх обговорення, аргументи проти заперечень

навіть риторичні насамоті )) Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9815 З нами з: 14.12.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 940 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 січ, 2019 15:10 ЛОБ написав: на додачу до шортів у XAU/XAG з понеділка продаватиму базовий XAU/USD



на додачу до шортів уз понеділка продаватиму базовий

Стоит понимать, вы шортили и по 82 с чем-то, и по 81 с чем-то, правда, теперь будете говорить, что закрыли шорт на минимуме. А написали о закрытии шорта, когда уже было 83 с чем-то. Стоит понимать, вы шортили и по 82 с чем-то, и по 81 с чем-то, правда, теперь будете говорить, что закрыли шорт на минимуме. А написали о закрытии шорта, когда уже было 83 с чем-то. hxbbgaf Повідомлень: 20184 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1188 раз. Подякували: 1983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 16:20



https://i.imgur.com/Nr6Ci8R.png



на рості Золота маємо поцілити суттєво вище, тому пошук рівнів на тактичний продаж простягається не раніше $1.340 та $1.365



оновлення пост-референдумних (у Британії) максимумів 2016 року біля $1.375 призведе до зламу тривалого низхідного тренду у захисних активах



однак сильна економічна статистика та поверення очікувань на ріст ринкових % ставок по баксу поставить знак питання у цій тезі



справжній висхідний тренд XAU повинен грунтуватися на сировинному раллі та прискоренні споживчої інфляції через перегрів економіки Наближення боргової саги у США, негативний вплив закриття роботи уряду, голубина зміна риторики ФРС - усе це разом послаблює позиції Доляра :на рості Золота маємо поцілити суттєво вище, тому пошук рівнів на тактичний продаж простягається не раніше $1.340 та $1.365оновлення пост-референдумних (у Британії) максимумів 2016 року біля $1.375 призведе до зламу тривалого низхідного тренду у захисних активаходнак сильна економічна статистика та поверення очікувань на ріст ринкових % ставок по баксу поставить знак питання у цій тезісправжній висхідний тренд XAU повинен грунтуватися на сировинному раллі та прискоренні споживчої інфляції через перегрів економіки Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9815 З нами з: 14.12.09 Подякував: 183 раз. Подякували: 940 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 січ, 2019 18:37 ЛОБ написав: Наближення боргової саги у США, негативний вплив закриття роботи уряду, голубина зміна риторики ФРС - усе це разом послаблює позиції Доляра :

справжній висхідний тренд XAU повинен грунтуватися на сировинному раллі та прискоренні споживчої інфляції через перегрів економіки Наближення боргової саги у США, негативний вплив закриття роботи уряду, голубина зміна риторики ФРС - усе це разом послаблює позиції Доляра :справжній висхідний тренд XAU повинен грунтуватися на сировинному раллі та прискоренні споживчої інфляції через перегрів економіки

