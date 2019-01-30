Пока что пролет особенно с первым. Манипуляторы опять решили топить золото с помощью серебра. Это ж как же его тарят, что прилагают столько усилий для манипулирования ценой - доллар падает, коммоды растут, падает одно серебро без всяких причин!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:25
Пока что пролет особенно с первым. Манипуляторы опять решили топить золото с помощью серебра. Это ж как же его тарят, что прилагают столько усилий для манипулирования ценой - доллар падает, коммоды растут, падает одно серебро без всяких причин!
Додано: Сер 23 січ, 2019 13:14
продаж XAU/XAG та XAU/USD закрито (з профітом)
корекційний відскок індексів з початку року підтримав зниження металів, а сильна економічна статистика разом із уповільненням інфляції та миролюбивим Федрезервом й надалі забезпечуватиме повернення упевненості інвесторів у стабільних персективах фондових//фінансових ринків
страхи відступають проти статистики.
не знаєш, що торгувати ? - торгуй факти, слідкуй за статистикою, а не за форумними кометарями чи прогнозами натовпу експертів
моє правило : інвестор-трейдер-"хижак" має харчуватися сирим м'ясом - статистикою, аби бути першим, а не чекати недоїдків з чужого столу
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:17
Ну, с XAU/USD понятно, закрыли с небольшим профитом (хотя как его у вас не съела маржа, непонятно), и, конечно, скажете, что закрыли свой голый шорт по 1278, а не по 1284, а с XAU/XAG непонятно, вообще. Вы шортили и при 81 с чем-то, и при 82 с чем-то, сейчас 83.41. Где тут профит
Какая будет стата с рынка праци еще аж через 10 дней, мы не знаем, но стата по торговому и бюджетному дефициту и по покупке трежерей иностранцами чего-то не вышла. Шатдаун? Странно все это. Что за сильная экономическая статистика? Никаких сенсаций не наблюдал. Вчера были только продажи жилья. Они упали сильнее ожиданий. Перед этим все было в рамках ожиданий, а перед этим сказали, что рост ВВП замедлился с 4.2 до 3.4%, а ФРС Ричмонд заявил чуть ли не о рецессии. Так что спекуляции с фондой закончатся и она снова посыпется, а золото пойдет на 1440 (вы на на 6-летнем графике перевернутые голову и плечи не видете, на инвестинге особенно хорошо видно?).
Еще и закрыли шорт XAU/USD и распинаетесь, что золото будет падать. Где логика?
Додано: Чет 24 січ, 2019 22:27
The Dollar and Its Rivals
(by Marc Chandler, Global Head of Currency Strategy at Brown Brothers Harriman)
PS. Riccardo Parboni "The Dollar and Its Rivals"
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 28 січ, 2019 12:51
Где профит, так и не понял.
Сильный доллар после 9.11? Что он курит? После этого как раз доллар 10 лет падал.
Додано: Вів 29 січ, 2019 12:24
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 29 січ, 2019 13:41
склалася добра прикмета : менше пишеш на форумі - краще торгуєш
якраз у січні 3 тижні нічого не коментував, та й такої мети відслідковувати окремі (тільки прибуткові ?)) трейди ніколи не ставилося
головне - рішення наживо он-лайн за поточними ринковими цінами, а не в ретроспективі заднім числом, коли усі стають розумними
а ще ідеї, їх обговорення, аргументи проти заперечень
навіть риторичні насамоті ))
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:10
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:20
Наближення боргової саги у США, негативний вплив закриття роботи уряду, голубина зміна риторики ФРС - усе це разом послаблює позиції Доляра :
на рості Золота маємо поцілити суттєво вище, тому пошук рівнів на тактичний продаж простягається не раніше $1.340 та $1.365
оновлення пост-референдумних (у Британії) максимумів 2016 року біля $1.375 призведе до зламу тривалого низхідного тренду у захисних активах
однак сильна економічна статистика та поверення очікувань на ріст ринкових % ставок по баксу поставить знак питання у цій тезі
справжній висхідний тренд XAU повинен грунтуватися на сировинному раллі та прискоренні споживчої інфляції через перегрів економіки
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:37
Это все политическая буза, долгосрочное влияние имеют измеряющиеся в деньгах макрофинансовые факторы - гос. долг США и его отношение к ВВП, торговый баланс, бюджетный дефицит, денежная масса и т.д., а то все клоунада. Разве что Трамп созреет объявить дефолт - вот долговой потолок - это единственный из частично политических факторов, за которым надо следить. И не слушать болтовню. Необязательно. Как раз во врмя самых больших скачков золота экономика падала, а не бы ее перегрев. Так было в 2009-м, когда начался рост золота, так было в 1970-х. А сырьевое ралли может начаться просто от большого количества напечатанных денег.
|