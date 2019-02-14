Статистика США сообщила про обвал розничных продаж в декабре (при том, что "аналитиками" ожидался рост). Помимо всего прочего, это автоматически означает мощный удар по динамике ВВП США - ее оценки для 4-го квартала тут же сократились почти в два раза, всего неделю назад ожидался рост на 2.7%, а теперь лишь 1.5%, что вполне сопоставимо со статической погрешностью. Месячное падение продаж по всем товарам составило 1.2% - худшее падение с 2009 года, а по товарам группы Control Group (= за вычетом авто, бензина и стройматериалов) 1.7% - худшее падение с 11 сентября 2001. Среди всех декабрей в истории США, динамика в этом декабре на втором месте по отвратительности, и уступает лишь декабрю 2008: Еще один любопытный момент - онлайн продажи (в интернете) показали падение на 3.9%, это их худшая динамика в истории.