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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 252253254255 Додано: Чет 28 бер, 2019 19:37 СРІБЛО



https://i.imgur.com/U2WOg3J.png



знову зміна тенденції (на низхідну), слабке закриття місяця, погіршення технічного малюночку - чекаємо біля нижньої межі місячного ATR (середнього ходу) прошиваємо контрольні зони не помічаючи :знову зміна тенденції (на низхідну), слабке закриття місяця, погіршення технічного малюночку - чекаємо біля нижньої межі місячного ATR (середнього ходу) Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9868 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 942 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 28 бер, 2019 20:16 ЛОБ написав: ростуть % ставки у баксах - золото падає

знижуються % ставки - золото падає ростуть % ставки у баксах - золото падаєзнижуються % ставки - золото падає

И где логика? Тем более, когда вся статистика красная. ВВП сегодня ниже ожиданий, незавершенные сделки по продаже жилья, вообще, упали. А несколько дней назад сообщили о рекордном за всю историю историю бюджетном дефиците.

З.Ы. Они рисуют нужные цифры в конце месяца для долгосрочных графиков. То же самое было месяц назад! Цена потом отросла обратно. И где логика? Тем более, когда вся статистика красная. ВВП сегодня ниже ожиданий, незавершенные сделки по продаже жилья, вообще, упали. А несколько дней назад сообщили о рекордном за всю историю историю бюджетном дефиците.З.Ы. Они рисуют нужные цифры в конце месяца для долгосрочных графиков. То же самое было месяц назад! Цена потом отросла обратно. hxbbgaf Повідомлень: 20460 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1216 раз. Подякували: 2012 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2019 14:50 XAU/XAG опять на хаях за несколько десятилетий? Манипуляторы топят золото с помощью серебра!

PPI показало рост. Дело пахнет инфляцией. ФРС больше не имеет маневра. Гейм овер для американской пирамиды. Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 11 кві, 2019 23:09, всього редагувалось 1 раз. hxbbgaf Повідомлень: 20460 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1216 раз. Подякували: 2012 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 кві, 2019 16:22



https://i.imgur.com/J5RJe5I.png



є простір для реалізації як шортових, так і лонгових ідей, хоча бичий перетин середніх змінних 55 до 200 дма вказує на висхідний потенціал просто тижневий графік ціни рудого :є простір для реалізації як шортових, так і лонгових ідей, хоча бичий перетин середніх змінних 55 до 200 дма вказує на висхідний потенціал Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9868 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 942 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2019 14:34 Торгівельна ідея на купівлю СРІБЛА



https://i.imgur.com/CigZo62.png



сетап на h1 виглядає у контр-тернд :



https://i.imgur.com/EzbeBMp.png



але після відскоку від тижневої контрольно зони що збігається з 50% висхідної хвилі можна й ризикнути на голубиному Федрезерві XAG/USD, daily - бичий перетин 50 та 200 середніх змінних :сетап на h1 виглядає у контр-тернд :але після відскоку від тижневої контрольно зони що збігається з 50% висхідної хвилі можна й ризикнути на голубиному Федрезерві Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9868 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 942 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 кві, 2019 17:20 Золотая манипуляция сегодня. Выброшено сразу 11 тыс. контрактов бумажного золота на 1.5 ярда баксов. А серебро при этом начало расти, что подтверждает манипуляцию. Время тарить физику вместе с большими дядями! hxbbgaf Повідомлень: 20460 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1216 раз. Подякували: 2012 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 кві, 2019 18:52



https://i.imgur.com/u2ycRXP.png пригоди рудого XAU на 4-годинних інтервалах з початку року : Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9868 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 942 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 18:56 в таких нервових умовах ніяких "металевих" ідей на продаж



навіть більше, вважаю, що варто поступово відмолятися від шортів, тому що голубина позиція ФРС США вказує на відверті та спрямовані наміри спровокувати прискорення інфляції та перевищити інфляційний таргет у 2% річних



а нульові чи й від'ємні реальні % ставки доходностей завжди було зле для бакса Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9868 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 942 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 252253254255 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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