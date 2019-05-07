знову зміна тенденції (на низхідну), слабке закриття місяця, погіршення технічного малюночку - чекаємо біля нижньої межі місячного ATR (середнього ходу)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 28 бер, 2019 19:37
СРІБЛО
прошиваємо контрольні зони не помічаючи :
знову зміна тенденції (на низхідну), слабке закриття місяця, погіршення технічного малюночку - чекаємо біля нижньої межі місячного ATR (середнього ходу)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Чет 28 бер, 2019 20:16
И где логика? Тем более, когда вся статистика красная. ВВП сегодня ниже ожиданий, незавершенные сделки по продаже жилья, вообще, упали. А несколько дней назад сообщили о рекордном за всю историю историю бюджетном дефиците.
З.Ы. Они рисуют нужные цифры в конце месяца для долгосрочных графиков. То же самое было месяц назад! Цена потом отросла обратно.
Додано: Чет 11 кві, 2019 14:50
XAU/XAG опять на хаях за несколько десятилетий? Манипуляторы топят золото с помощью серебра!
PPI показало рост. Дело пахнет инфляцией. ФРС больше не имеет маневра. Гейм овер для американской пирамиды.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 11 кві, 2019 23:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 кві, 2019 16:22
просто тижневий графік ціни рудого :
є простір для реалізації як шортових, так і лонгових ідей, хоча бичий перетин середніх змінних 55 до 200 дма вказує на висхідний потенціал
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 16 кві, 2019 14:34
Торгівельна ідея на купівлю СРІБЛА
XAG/USD, daily - бичий перетин 50 та 200 середніх змінних :
сетап на h1 виглядає у контр-тернд :
але після відскоку від тижневої контрольно зони що збігається з 50% висхідної хвилі можна й ризикнути на голубиному Федрезерві
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 16 кві, 2019 17:20
Золотая манипуляция сегодня. Выброшено сразу 11 тыс. контрактов бумажного золота на 1.5 ярда баксов. А серебро при этом начало расти, что подтверждает манипуляцию. Время тарить физику вместе с большими дядями!
Додано: Сер 17 кві, 2019 18:52
пригоди рудого XAU на 4-годинних інтервалах з початку року :
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:56
в таких нервових умовах ніяких "металевих" ідей на продаж
навіть більше, вважаю, що варто поступово відмолятися від шортів, тому що голубина позиція ФРС США вказує на відверті та спрямовані наміри спровокувати прискорення інфляції та перевищити інфляційний таргет у 2% річних
а нульові чи й від'ємні реальні % ставки доходностей завжди було зле для бакса
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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