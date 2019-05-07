RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 252253254255
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 19:37

СРІБЛО

прошиваємо контрольні зони не помічаючи :

https://i.imgur.com/U2WOg3J.png

знову зміна тенденції (на низхідну), слабке закриття місяця, погіршення технічного малюночку - чекаємо біля нижньої межі місячного ATR (середнього ходу)
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2019 20:16

  ЛОБ написав:ростуть % ставки у баксах - золото падає
знижуються % ставки - золото падає

И где логика? Тем более, когда вся статистика красная. ВВП сегодня ниже ожиданий, незавершенные сделки по продаже жилья, вообще, упали. А несколько дней назад сообщили о рекордном за всю историю историю бюджетном дефиците.
З.Ы. Они рисуют нужные цифры в конце месяца для долгосрочных графиков. То же самое было месяц назад! Цена потом отросла обратно.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20460
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 14:50

XAU/XAG опять на хаях за несколько десятилетий? Манипуляторы топят золото с помощью серебра!
PPI показало рост. Дело пахнет инфляцией. ФРС больше не имеет маневра. Гейм овер для американской пирамиды.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 11 кві, 2019 23:09, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20460
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2019 16:22

просто тижневий графік ціни рудого :

https://i.imgur.com/J5RJe5I.png

є простір для реалізації як шортових, так і лонгових ідей, хоча бичий перетин середніх змінних 55 до 200 дма вказує на висхідний потенціал
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 14:34

Торгівельна ідея на купівлю СРІБЛА

XAG/USD, daily - бичий перетин 50 та 200 середніх змінних :

https://i.imgur.com/CigZo62.png

сетап на h1 виглядає у контр-тернд :

https://i.imgur.com/EzbeBMp.png

але після відскоку від тижневої контрольно зони що збігається з 50% висхідної хвилі можна й ризикнути на голубиному Федрезерві
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2019 17:20

Золотая манипуляция сегодня. Выброшено сразу 11 тыс. контрактов бумажного золота на 1.5 ярда баксов. А серебро при этом начало расти, что подтверждает манипуляцию. Время тарить физику вместе с большими дядями!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20460
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1216 раз.
Подякували: 2012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 18:52

пригоди рудого XAU на 4-годинних інтервалах з початку року :

https://i.imgur.com/u2ycRXP.png
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:56

в таких нервових умовах ніяких "металевих" ідей на продаж

навіть більше, вважаю, що варто поступово відмолятися від шортів, тому що голубина позиція ФРС США вказує на відверті та спрямовані наміри спровокувати прискорення інфляції та перевищити інфляційний таргет у 2% річних

а нульові чи й від'ємні реальні % ставки доходностей завжди було зле для бакса
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9868
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 942 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 252253254255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yoka, zzzzzz і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.