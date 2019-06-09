|
|
|
Золото XAU/USD
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 чер, 2019 08:37
від мінімумів травня біля 14,29 (28/05) народне золото спромоглося розвернутися на ріст та вдарити у максимум на 15,04 (05/06): https://i.imgur.com/S1FC2nE.png
контрольні зони дивляться нагору, технічний малюночок поліпшився, але різкий відбій він кругленького рівня у 15,00 вказує на зосередженість лімітних наказів продавців
мені особисто це не подобається
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
-
ЛОБ
-
-
- Повідомлень: 9878
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 946 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:54
$1.328
ЛОБ написав:$1.344
- максимум за учора
після мінімумів квтня-травня біля $1.266
але я не очікую продовження феєричного ралі, бо економічний фундамент поки що достатньо міцний, а інфляція не є проблемою поточного порядку денного взагалі
зниження нафти на побоюваннях рецесії знову забезпечить виробникам дешевий хедж нафтових цін аж до кінця року, тому споживча інфляція ще може й пригальмувати
як відомо, саме інфляційна страховка є основною функцією золота
без цих інвесторських потоків будь які спроби затягнути золото на дах неодмінно закінчуватимуться фіксингом та розворотом на продаж
відкриття торгів Азії з розривом у $5 нижче закриття п'ятниці на позитивних новинах про досягнення міграційної угоди США-Мексика та скасування ще не уведених імпортних мит на мексиканські товари
ось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немає
ПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
-
ЛОБ
-
-
- Повідомлень: 9878
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 946 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|