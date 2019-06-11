ЛОБ написав:ось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немає
ПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів
А это не считается? Товарные запасы на складах оптовой торговли 0.8% было 0 Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. 224 было 75 Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) 50.5 было 52.6 Расходы на строительство, м/м 0% было 0.1%
Еще и золото за последние 6 лет отрисовало перевернутые голову и плечи, а серебру просто некуда падать из-за себестоимости добычи (как ни как сейчас не конец 80-х и не 90-е и нефть не 10 долларов и рабочая сила в той же Мексике не 2 копейки как после дефолта и у остальных тоже).