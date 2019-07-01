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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 08:37

СРІБЛО

  ЛОБ Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 10:27 написав:XAG/USD, weekly + daily :

https://i.imgur.com/G2Bqhn4.png
https://i.imgur.com/WnuvHsA.png

на 1-годинному інтервалі робоча формація ще тільки вибудовується :

https://i.imgur.com/cyOkrPQ.png

від мінімумів травня біля 14,29 (28/05) народне золото спромоглося розвернутися на ріст та вдарити у максимум на 15,04 (05/06):

https://i.imgur.com/S1FC2nE.png

контрольні зони дивляться нагору, технічний малюночок поліпшився, але різкий відбій він кругленького рівня у 15,00 вказує на зосередженість лімітних наказів продавців

мені особисто це не подобається
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 07:54

  ЛОБ написав:$1.344 - максимум за учора
після мінімумів квтня-травня біля $1.266

але я не очікую продовження феєричного ралі, бо економічний фундамент поки що достатньо міцний, а інфляція не є проблемою поточного порядку денного взагалі

зниження нафти на побоюваннях рецесії знову забезпечить виробникам дешевий хедж нафтових цін аж до кінця року, тому споживча інфляція ще може й пригальмувати

як відомо, саме інфляційна страховка є основною функцією золота
без цих інвесторських потоків будь які спроби затягнути золото на дах неодмінно закінчуватимуться фіксингом та розворотом на продаж

$1.328

відкриття торгів Азії з розривом у $5 нижче закриття п'ятниці на позитивних новинах про досягнення міграційної угоди США-Мексика та скасування ще не уведених імпортних мит на мексиканські товари

ось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немає

ПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:47

  ЛОБ написав:ось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немає

ПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів

А это не считается?
Товарные запасы на складах оптовой торговли 0.8% было 0
Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. 224 было 75
Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) 50.5 было 52.6
Расходы на строительство, м/м 0% было 0.1%

Еще и золото за последние 6 лет отрисовало перевернутые голову и плечи, а серебру просто некуда падать из-за себестоимости добычи (как ни как сейчас не конец 80-х и не 90-е и нефть не 10 долларов и рабочая сила в той же Мексике не 2 копейки как после дефолта и у остальных тоже).
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:01

розмірковую над спекулятивної ідеєю на одночасний
продаж S&P500 & XAU/USD
2.950 vs $1.390
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 23:01

ЗОЛОТО

Слабке закриття сесії - зони не помітно розвернулися донизу :

https://i.imgur.com/6C89uhO.png
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:45

ЗОЛОТО

позитивні новини з саміту G20 - захисні активи XAU, JPY & CHF на продаж :

https://i.imgur.com/w0GlzFQ.png

контрольні корекційні зони на крок уперед вказали на розворот тенденції
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 12:38

СРІБЛО проти ЗОЛОТА й НАФТИ - з 2008 року : https://invst.ly/b5l1e
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