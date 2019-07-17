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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 253254255256 Додано: Чет 06 чер, 2019 08:37 СРІБЛО ЛОБ Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 10:27 написав: XAG/USD, weekly + daily :



https://i.imgur.com/G2Bqhn4.png

https://i.imgur.com/WnuvHsA.png



на 1-годинному інтервалі робоча формація ще тільки вибудовується :



https://i.imgur.com/cyOkrPQ.png

XAG/USD, weekly + daily :на 1-годинному інтервалі робоча формація ще тільки вибудовується :

від мінімумів травня біля 14,29 (28/05) народне золото спромоглося розвернутися на ріст та вдарити у максимум на 15,04 (05/06):



https://i.imgur.com/S1FC2nE.png



контрольні зони дивляться нагору, технічний малюночок поліпшився, але різкий відбій він кругленького рівня у 15,00 вказує на зосередженість лімітних наказів продавців



мені особисто це не подобається від мінімумів травня біля 14,29 (28/05) народне золото спромоглося розвернутися на ріст та вдарити у максимум на 15,04 (05/06):контрольні зони дивляться нагору, технічний малюночок поліпшився, але різкий відбій він кругленького рівня у 15,00 вказує на зосередженість лімітних наказів продавцівмені особисто це не подобається Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9904 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 946 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 чер, 2019 07:54 ЛОБ написав: $1.344 - максимум за учора

після мінімумів квтня-травня біля $1.266



але я не очікую продовження феєричного ралі, бо економічний фундамент поки що достатньо міцний, а інфляція не є проблемою поточного порядку денного взагалі



зниження нафти на побоюваннях рецесії знову забезпечить виробникам дешевий хедж нафтових цін аж до кінця року, тому споживча інфляція ще може й пригальмувати



як відомо, саме інфляційна страховка є основною функцією золота

без цих інвесторських потоків будь які спроби затягнути золото на дах неодмінно закінчуватимуться фіксингом та розворотом на продаж - максимум за учорапісля мінімумів квтня-травня біляале я не очікую продовження феєричного ралі, бо економічний фундамент поки що достатньо міцний, а інфляція не є проблемою поточного порядку денного взагалізниження нафти на побоюваннях рецесії знову забезпечить виробникам дешевий хедж нафтових цін аж до кінця року, тому споживча інфляція ще може й пригальмуватияк відомо, саме інфляційна страховка є основною функцією золотабез цих інвесторських потоків будь які спроби затягнути золото на дах неодмінно закінчуватимуться фіксингом та розворотом на продаж

$1.328



відкриття торгів Азії з розривом у $5 нижче закриття п'ятниці на позитивних новинах про досягнення міграційної угоди США-Мексика та скасування ще не уведених імпортних мит на мексиканські товари



ось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немає



ПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів відкриття торгів Азії з розривом у $5 нижче закриття п'ятниці на позитивних новинах про досягнення міграційної угоди США-Мексика та скасування ще не уведених імпортних мит на мексиканські товариось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немаєПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9904 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 946 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 11 чер, 2019 21:47 ЛОБ написав: ось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немає



ПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів ось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немаєПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів

А это не считается?

Товарные запасы на складах оптовой торговли 0.8% было 0

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. 224 было 75

Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) 50.5 было 52.6

Расходы на строительство, м/м 0% было 0.1%



Еще и золото за последние 6 лет отрисовало перевернутые голову и плечи, а серебру просто некуда падать из-за себестоимости добычи (как ни как сейчас не конец 80-х и не 90-е и нефть не 10 долларов и рабочая сила в той же Мексике не 2 копейки как после дефолта и у остальных тоже). А это не считается?Товарные запасы на складах оптовой торговли 0.8% было 0Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. 224 было 75Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) 50.5 было 52.6Расходы на строительство, м/м 0% было 0.1%Еще и золото за последние 6 лет отрисовало перевернутые голову и плечи, а серебру просто некуда падать из-за себестоимости добычи (как ни как сейчас не конец 80-х и не 90-е и нефть не 10 долларов и рабочая сила в той же Мексике не 2 копейки как после дефолта и у остальных тоже). hxbbgaf Повідомлень: 20666 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1253 раз. Подякували: 2039 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 21:01 розмірковую над спекулятивної ідеєю на одночасний

продаж S&P500 & XAU/USD

2.950 vs $1.390 Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9904 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 946 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 23:01 ЗОЛОТО



https://i.imgur.com/6C89uhO.png Слабке закриття сесії - зони не помітно розвернулися донизу : Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9904 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 946 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 01 лип, 2019 13:45 ЗОЛОТО



https://i.imgur.com/w0GlzFQ.png



контрольні корекційні зони на крок уперед вказали на розворот тенденції позитивні новини з саміту G20 - захисні активи XAU, JPY & CHF на продаж :контрольні корекційні зони на крок уперед вказали на розворот тенденції Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9904 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 946 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 02 лип, 2019 12:38 https://invst.ly/b5l1e СРІБЛО проти ЗОЛОТА й НАФТИ - з 2008 року : Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9904 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 946 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 14:30 Торгівельна ідея на купівлю СРІБЛА ЛОБ Додано: Вів 16 кві, 2019 15:34 написав: XAG/USD, daily - бичий перетин 50 та 200 середніх змінних :



https://i.imgur.com/CigZo62.png



сетап на h1 виглядає у контр-тернд :



https://i.imgur.com/EzbeBMp.png



але після відскоку від тижневої контрольно зони що збігається з 50% висхідної хвилі можна й ризикнути на голубиному Федрезерві XAG/USD, daily - бичий перетин 50 та 200 середніх змінних :сетап на h1 виглядає у контр-тернд :але після відскоку від тижневої контрольно зони що збігається з 50% висхідної хвилі можна й ризикнути на голубиному Федрезерві

16,10 ! або +12% росту від мінімумів Травня поблизу 14,30 або +12% росту від мінімумів Травня поблизу Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9904 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 946 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 253254255256 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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