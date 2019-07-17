Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 чер, 2019 08:37
від мінімумів травня біля 14,29 (28/05) народне золото спромоглося розвернутися на ріст та вдарити у максимум на 15,04 (05/06):
https://i.imgur.com/S1FC2nE.png
контрольні зони дивляться нагору, технічний малюночок поліпшився, але різкий відбій він кругленького рівня у 15,00 вказує на зосередженість лімітних наказів продавців
мені особисто це не подобається
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ЛОБ
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Додано: Пон 10 чер, 2019 07:54
ЛОБ написав: $1.344
- максимум за учора
після мінімумів квтня-травня біля
$1.266
але я не очікую продовження феєричного ралі, бо економічний фундамент поки що достатньо міцний, а інфляція не є проблемою поточного порядку денного взагалі
зниження нафти на побоюваннях рецесії знову забезпечить виробникам дешевий хедж нафтових цін аж до кінця року, тому споживча інфляція ще може й пригальмувати
як відомо, саме інфляційна страховка є основною функцією золота
без цих інвесторських потоків будь які спроби затягнути золото на дах неодмінно закінчуватимуться фіксингом та розворотом на продаж
$1.328
відкриття торгів Азії з розривом у $5 нижче закриття п'ятниці на позитивних новинах про досягнення міграційної угоди США-Мексика та скасування ще не уведених імпортних мит на мексиканські товари
ось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немає
ПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів
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ЛОБ
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Додано: Вів 11 чер, 2019 21:47
ЛОБ написав:
ось так, самостійних причин на продовження ралі у ауруму просто немає
ПС. мова про такі фундаментальні кономічні причини як собівартість видобутку, рентабельність та баланс попиту промислових споживачів
А это не считается?
Товарные запасы на складах оптовой торговли 0.8% было 0
Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. 224 было 75
Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) 50.5 было 52.6
Расходы на строительство, м/м 0% было 0.1%
Еще и золото за последние 6 лет отрисовало перевернутые голову и плечи, а серебру просто некуда падать из-за себестоимости добычи (как ни как сейчас не конец 80-х и не 90-е и нефть не 10 долларов и рабочая сила в той же Мексике не 2 копейки как после дефолта и у остальных тоже).
hxbbgaf
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Додано: Чет 20 чер, 2019 21:01
розмірковую над спекулятивної ідеєю на одночасний
продаж S&P500 & XAU/USD 2.950 vs $1.390
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ЛОБ
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Додано: Сер 26 чер, 2019 23:01
Слабке закриття сесії - зони не помітно розвернулися донизу :
https://i.imgur.com/6C89uhO.png
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ЛОБ
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:45
позитивні новини з саміту G20 - захисні активи XAU, JPY & CHF на продаж :
https://i.imgur.com/w0GlzFQ.png
контрольні корекційні зони на крок уперед вказали на розворот тенденції
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ЛОБ
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Додано: Вів 02 лип, 2019 12:38
СРІБЛО проти ЗОЛОТА й НАФТИ - з 2008 року :
https://invst.ly/b5l1e
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Додано: Чет 18 лип, 2019 14:30
ЛОБ Додано: Вів 16 кві, 2019 15:34 написав:
XAG/USD, daily - бичий перетин 50 та 200 середніх змінних :
https://i.imgur.com/CigZo62.png
сетап на h1 виглядає у контр-тернд :
https://i.imgur.com/EzbeBMp.png
але після відскоку від тижневої контрольно зони що збігається з 50% висхідної хвилі можна й ризикнути на голубиному Федрезерві
16,10 !
або +12% росту від мінімумів Травня поблизу
14,30
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ЛОБ
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