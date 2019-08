Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 254255256257 Додано: Вів 23 лип, 2019 16:03 hxbbgaf написав: SPDR +18 тонн. Скупка! Готовимся к улету за 1500. SPDR +18 тонн. Скупка! Готовимся к улету за 1500.

SPDR еще +5 тонн. Тем временем голдманы пытались заговорить рынок и утопить иену и золото. А сами засветились, что покупают. Не знаю насчет иены, но золото точно.

SPDR еще +5 тонн. Тем временем голдманы пытались заговорить рынок и утопить иену и золото. А сами засветились, что покупают. Не знаю насчет иены, но золото точно.

Еще и в последующие несколько дней после поднятия долгового потолка обычно происходит рост, потому что они должны занять сразу полтриллиона за один день, а сделать это можно только с печатного станка.

The federal budget deficit was $867 billion for the first 10 months of fiscal year 2019, the Congressional Budget Office estimates — $184 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

https://www.cbo.gov/system/files/2019-0 ... ly2019.pdf Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals. ЛОБ Повідомлень: 9916 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 947 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 сер, 2019 16:33 ЗОЛОТО



https://i.imgur.com/mRRG6vW.png



https://i.imgur.com/mRRG6vW.png

поточний кругленький психологічний рівень у $1.500 збігається з 50%-корекцією низхідної хвилі з історичних максимумів біля $1.920 вересня 2011 року до мінімумів на $1.050 листопада 2015



https://i.imgur.com/PgkrRmT.png



https://i.imgur.com/PgkrRmT.png

традиційно народне "золото" подобається мені більше через ширше промислове використання



XAU/JPY, weekly : https://i.imgur.com/Ly7qVGE.png



XAU/CHF, weekly : https://i.imgur.com/AIt68Wu.png



ЗОЛОТО у крос-курсах https://i.imgur.com/7qBY2zJ.png

