RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2019 16:03

  hxbbgaf написав:SPDR +18 тонн. Скупка! Готовимся к улету за 1500.

SPDR еще +5 тонн. Тем временем голдманы пытались заговорить рынок и утопить иену и золото. А сами засветились, что покупают. Не знаю насчет иены, но золото точно.
Еще и в последующие несколько дней после поднятия долгового потолка обычно происходит рост, потому что они должны занять сразу полтриллиона за один день, а сделать это можно только с печатного станка.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20715
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1262 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:22

USA monthly budget review for July 2019
The federal budget deficit was $867 billion for the first 10 months of fiscal year 2019, the Congressional Budget Office estimates — $184 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

https://www.cbo.gov/system/files/2019-0 ... ly2019.pdf
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9916
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:33

ЗОЛОТО

XAU/USD, weekly :

https://i.imgur.com/mRRG6vW.png

поточний кругленький психологічний рівень у $1.500 збігається з 50%-корекцією низхідної хвилі з історичних максимумів біля $1.920 вересня 2011 року до мінімумів на $1.050 листопада 2015
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9916
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:35

СРІБЛО

XAG/USD, weekly :

https://i.imgur.com/PgkrRmT.png

традиційно народне "золото" подобається мені більше через ширше промислове використання
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9916
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:42

ЗОЛОТО у крос-курсах

XAU/EUR, weekly : https://i.imgur.com/7qBY2zJ.png

XAU/JPY, weekly : https://i.imgur.com/Ly7qVGE.png

XAU/CHF, weekly : https://i.imgur.com/AIt68Wu.png

усюди перспективи "паперових" світових валют проти золота суто негативні
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9916
З нами з: 14.12.09
Подякував: 184 раз.
Подякували: 948 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 22:20

  ЛОБ написав:XAU/EUR, weekly : https://i.imgur.com/7qBY2zJ.png

XAU/JPY, weekly : https://i.imgur.com/Ly7qVGE.png

XAU/CHF, weekly : https://i.imgur.com/AIt68Wu.png

усюди перспективи "паперових" світових валют проти золота суто негативні

Из графиков видно, что доллар сейчас явно переоценен.
Тем временем резервы SPDR опять +9 тонн. Идет скупка.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20715
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1262 раз.
Подякували: 2043 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 254255256257
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74321)
09.08.2019 00:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.