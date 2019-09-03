“The CBO now expects the deficit will surpass $1 trillion as early as next fiscal year and remain above that mark over the forecast horizon.”
“The budget deficit is projected to average roughly 4.7% of GDP over the next ten years, well above the pre-2019 average of 2.9%."
Federal debt held by the public is estimated by the CBO to reach 95% of GDP by 2029, the highest since 1946. Note those deficit and debt projections assume no recession and no additional stimulus over the forecast horizon.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ написав:Federal debt held by the public is estimated by the CBO to reach 95% of GDP by 2029, the highest since 1946. Note those deficit and debt projections assume no recession and no additional stimulus over the forecast horizon.
Но он уже почти 110%. Возьмите долг 22.536 трюлика и поделите на ВВП, это общедоступные цифры.
факт - золото зламало низхідний тренд, але тактичний фіксинг паперових прибутків - це аксіома : в межах тренду неодмінно трапляються відкати, відбувається тестування зламаних екстремумів або й повернення до висхідної точки тренду
приводом для корекції у захисних активах Осені 2019 має бути послаблення войовничої риторики Трампа та вкінець поступова здача його адміністрації у митній війні на милість сильнішого та розумнішого супротивника - Китаю (з рецидивами заради збереження свого обличчя)
час на продовження війни вичерпано - до наступних президентських виборів трішки більше року, а впертість США у торгівельній суперечці може вилитися у масштабне падіння фондових ринків та повноцінну економічну рецесію
що перекреслить будь які перспективи на переобрання Трампа.
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.