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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:55

USA : Unsustainable fiscal path
“The CBO now expects the deficit will surpass $1 trillion as early as next fiscal year and remain above that mark over the forecast horizon.”
“The budget deficit is projected to average roughly 4.7% of GDP over the next ten years, well above the pre-2019 average of 2.9%."
Federal debt held by the public is estimated by the CBO to reach 95% of GDP by 2029, the highest since 1946. Note those deficit and debt projections assume no recession and no additional stimulus over the forecast horizon.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:57

  ЛОБ написав:Federal debt held by the public is estimated by the CBO to reach 95% of GDP by 2029, the highest since 1946. Note those deficit and debt projections assume no recession and no additional stimulus over the forecast horizon.

Но он уже почти 110%. Возьмите долг 22.536 трюлика и поделите на ВВП, это общедоступные цифры.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:33

  ЛОБ Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:41 написав:Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку

дубль-2
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:46

факт - золото зламало низхідний тренд, але тактичний фіксинг паперових прибутків - це аксіома : в межах тренду неодмінно трапляються відкати, відбувається тестування зламаних екстремумів або й повернення до висхідної точки тренду

приводом для корекції у захисних активах Осені 2019 має бути послаблення войовничої риторики Трампа та вкінець поступова здача його адміністрації у митній війні на милість сильнішого та розумнішого супротивника - Китаю (з рецидивами заради збереження свого обличчя)

час на продовження війни вичерпано - до наступних президентських виборів трішки більше року, а впертість США у торгівельній суперечці може вилитися у масштабне падіння фондових ринків та повноцінну економічну рецесію

що перекреслить будь які перспективи на переобрання Трампа.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:47

XAU/USD, weekly & daily :

https://imgur.com/gallery/Fpr0Mms
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:48

ЗОЛОТО за Євро

XAU/EUR, weekly - оновлює історичні максимуми над Є1.400 :

https://imgur.com/gallery/URicsvx
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