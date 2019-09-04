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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 09:55

USA : Unsustainable fiscal path
“The CBO now expects the deficit will surpass $1 trillion as early as next fiscal year and remain above that mark over the forecast horizon.”
“The budget deficit is projected to average roughly 4.7% of GDP over the next ten years, well above the pre-2019 average of 2.9%."
Federal debt held by the public is estimated by the CBO to reach 95% of GDP by 2029, the highest since 1946. Note those deficit and debt projections assume no recession and no additional stimulus over the forecast horizon.
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 20:57

  ЛОБ написав:Federal debt held by the public is estimated by the CBO to reach 95% of GDP by 2029, the highest since 1946. Note those deficit and debt projections assume no recession and no additional stimulus over the forecast horizon.

Но он уже почти 110%. Возьмите долг 22.536 трюлика и поделите на ВВП, это общедоступные цифры.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:33

  ЛОБ Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:41 написав:Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку

дубль-2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:46

факт - золото зламало низхідний тренд, але тактичний фіксинг паперових прибутків - це аксіома : в межах тренду неодмінно трапляються відкати, відбувається тестування зламаних екстремумів або й повернення до висхідної точки тренду

приводом для корекції у захисних активах Осені 2019 має бути послаблення войовничої риторики Трампа та вкінець поступова здача його адміністрації у митній війні на милість сильнішого та розумнішого супротивника - Китаю (з рецидивами заради збереження свого обличчя)

час на продовження війни вичерпано - до наступних президентських виборів трішки більше року, а впертість США у торгівельній суперечці може вилитися у масштабне падіння фондових ринків та повноцінну економічну рецесію

що перекреслить будь які перспективи на переобрання Трампа.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:47

XAU/USD, weekly & daily :

https://imgur.com/gallery/Fpr0Mms
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 22:48

ЗОЛОТО за Євро

XAU/EUR, weekly - оновлює історичні максимуми над Є1.400 :

https://imgur.com/gallery/URicsvx
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:14

Re: Золото XAU/USD

По золоту вышла вот какая информация от Коржика - https://www.amarkets.biz/analytics/niko ... resheniya/
вроде как откат будет, а потом рост, что думаете?
mishavoinn4
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 10:27

mishavoinn4

не слідкую за чиїмись аналітичними коментарями на тему ЗОЛОТА, тому що звик сам пережовувати "сире" м'ясо - первинну інформацію з ринків

та й тут на гілочці приділяється достатньо уваги як техніці так і фундаменту

відповідь щодо розвитку можливої корекції Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:46
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:51

відсутність войовничих заяв Трампа викликає поліпшення настроїв інвесторів та зростання глобальних ринків

радники мають пояснити старому дурню, що тому краще мовчки поважно надимати свої щічки та кивати головою, аніж взагалі розкривати рота на тему Китаю, мит та захисту американського виробника

а якщо не дійде, то вилетить сивий блазень з ганьбою як корок з президентського крісла, бо плєбс не пробачить йому падіння вартості своїх інвестицій у акції

тоді й захисні активи на кшталт державних облігацій США Treasuries + XAU, JPY, CHF - одразу викидають на продаж
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