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Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:02
$1.518 після вечірнього мінімуму на $1.506
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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