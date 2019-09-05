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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:02

$1.518 після вечірнього мінімуму на $1.506
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
Повідомлень: 9938
З нами з: 14.12.09
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