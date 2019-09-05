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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:02
$1.518 після вечірнього мінімуму на $1.506
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:23
вовків боятися - у ліс не ходити, +$45 на унції
не люблю торгувати у контр-тренд, але деякі індикатори та події по фундаменту вказували на виснаження ралі захисних активів
окрім того, шо мені не подабається занадто бааагато рекламного галасу навколо невпинного росту золота дайош $1.700 або й на $2.000
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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