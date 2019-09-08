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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:02
$1.518 після вечірнього мінімуму на $1.506
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:23
вовків боятися - у ліс не ходити, +$45 на унції
не люблю торгувати у контр-тренд, але деякі індикатори та події по фундаменту вказували на виснаження ралі захисних активів
окрім того, шо мені не подабається занадто бааагато рекламного галасу навколо невпинного росту золота до $1.700 або й вище на $2.000
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:01
$1.525 після $1.502
на тижні знову продаватиму рудого з відскоку від $1.500
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 09 вер, 2019 09:11
будь який висхідний тренд не ламається раптово за раз, та ба ще й для такої принади як золото - зазвичай відбувається поступова ерозія важливих рівней підтримок
зараз для рудого таку підтримку розташовано на $1.490
після її імовірної проби "на зуб" гравці все одно ставатимуть у довжину по діючому тренду нагору з будь яких різких корекційних відкатів, не особливо довіряючи хиткому перемир'ю поміж США так Китаєм
для прийняття виважених най шпекулятивних рішень варто зачекати на формування такої розворотної формації з багатьох десятків свічечок (на інтервалах від 1-ї до 4-х годин)
тож маємо дозволити сильнішим проявити свою ініціативу : нехай продають чи купують - утримують або ламають тренд
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:06
мінімум дня $1.497
відскок практично відсутній, імовірно підемо ще нижче
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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