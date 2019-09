Форуми / Валюта / Валютний ринок / Золото XAU/USD Золото XAU/USD + Додати

#<1 ... 256257258259 Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:02 $1.518 після вечірнього мінімуму на $1.506

ЛОБ Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:23 ЛОБ Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:41 написав: Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку ЛОБ Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:33 написав: дубль-2 дубль-2

вовків боятися - у ліс не ходити, +$45 на унції



не люблю торгувати у контр-тренд, але деякі індикатори та події по фундаменту вказували на виснаження ралі захисних активів



окрім того, шо мені не подабається занадто бааагато рекламного галасу навколо невпинного росту золота до $1.700 або й вище на $2.000 вовків боятися - у ліс не ходити, +$45 на унціїне люблю торгувати у контр-тренд, але деякі індикатори та події по фундаменту вказували на виснаження ралі захисних активівокрім того, шо мені не подабається занадто бааагато рекламного галасу навколо невпинного росту золота до $1.700 або й вище на $2.000



$1.525 після $1.502

на тижні знову продаватиму рудого з відскоку від $1.500



зараз для рудого таку підтримку розташовано на $1.490



після її імовірної проби "на зуб" гравці все одно ставатимуть у довжину по діючому тренду нагору з будь яких різких корекційних відкатів, не особливо довіряючи хиткому перемир'ю поміж США так Китаєм



для прийняття виважених най шпекулятивних рішень варто зачекати на формування такої розворотної формації з багатьох десятків свічечок (на інтервалах від 1-ї до 4-х годин)



тож маємо дозволити сильнішим проявити свою ініціативу : нехай продають чи купують - утримують або ламають тренд



мінімум дня $1.497

відскок практично відсутній, імовірно підемо ще нижче

USA Monthly Budget Review for August 2019

The federal budget deficit was $1,067 billion for the first 11 months of fiscal year 2019 , Congressional Budget office (CBO) estimates, $168 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

https://www.cbo.gov/publication/55598?u ... %3a30%3a00

тактичний лонг по золоту



сподівання на блискавичний розворот зазвичай марна справа

