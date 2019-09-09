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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 07:02

$1.518 після вечірнього мінімуму на $1.506
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 09:23

  ЛОБ Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:41 написав:Ризиковий шорт XAU малим лотом по ринку
  ЛОБ Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:33 написав:дубль-2

вовків боятися - у ліс не ходити, +$45 на унції

не люблю торгувати у контр-тренд, але деякі індикатори та події по фундаменту вказували на виснаження ралі захисних активів

окрім того, шо мені не подабається занадто бааагато рекламного галасу навколо невпинного росту золота до $1.700 або й вище на $2.000
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:01

$1.525 після $1.502

на тижні знову продаватиму рудого з відскоку від $1.500
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 09:11

будь який висхідний тренд не ламається раптово за раз, та ба ще й для такої принади як золото - зазвичай відбувається поступова ерозія важливих рівней підтримок

зараз для рудого таку підтримку розташовано на $1.490

після її імовірної проби "на зуб" гравці все одно ставатимуть у довжину по діючому тренду нагору з будь яких різких корекційних відкатів, не особливо довіряючи хиткому перемир'ю поміж США так Китаєм

для прийняття виважених най шпекулятивних рішень варто зачекати на формування такої розворотної формації з багатьох десятків свічечок (на інтервалах від 1-ї до 4-х годин)

тож маємо дозволити сильнішим проявити свою ініціативу : нехай продають чи купують - утримують або ламають тренд
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:06

мінімум дня $1.497

відскок практично відсутній, імовірно підемо ще нижче
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:16

$1.486
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:18

USA Monthly Budget Review for August 2019
The federal budget deficit was $1,067 billion for the first 11 months of fiscal year 2019, Congressional Budget office (CBO) estimates, $168 billion more than the deficit recorded during the same period last year.

https://www.cbo.gov/publication/55598?u ... %3a30%3a00
Приватні інвестиції на ринку Forex, Bonds & Metals.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 08:25

тактичний лонг по золоту

сподівання на блискавичний розворот зазвичай марна справа
а ось купівля по (висхідному) тренду з відкату має статистичні переваги над вичікуванням хаїв для продажу у контр-тренд
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