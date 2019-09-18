ПС. усі угоди було анонсовано наживо по ринку, а не заднім числом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:08
XAU 12-Sep-19 DONE m30 :
ПС. усі угоди було анонсовано наживо по ринку, а не заднім числом.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:11
Oil Explodes 20% Higher, Biggest Jump On Record
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:37
після теракту дронів нафта відкрилася з гепом нагору по $62 !
ідея спрацювала просто блискавично ! дещо не очікувано для мене самого
головне, у чому я певен, така динаміка не випадковість, а тренд
для довідки : на час публікації нафта була на $55 - золото на $1.540
за 10 днів золото знизилося було до мінімуму біля $1.484 (10/09 та 13/09), а нафта виросла до $60+
зараз на екрані $1.503(-2%) та $59,50(+8%)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:09
Re: Золото XAU/USD
По поводу золота вот прикольная инфа от Артема Звездина, думаю все его знают -
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