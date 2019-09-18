ПС. усі угоди було анонсовано наживо по ринку, а не заднім числом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:08
XAU 12-Sep-19 DONE m30 :
ПС. усі угоди було анонсовано наживо по ринку, а не заднім числом.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:11
Oil Explodes 20% Higher, Biggest Jump On Record
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:37
після теракту дронів нафта відкрилася з гепом нагору по $62 !
ідея спрацювала просто блискавично ! дещо не очікувано для мене самого
головне, у чому я певен, така динаміка не випадковість, а тренд
для довідки : на час публікації нафта була на $55 - золото на $1.540
за 10 днів золото знизилося було до мінімуму біля $1.484 (10/09 та 13/09), а нафта виросла до $60+
зараз на екрані $1.503(-2%) та $59,50(+8%)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:09
Re: Золото XAU/USD
По поводу золота вот прикольная инфа от Артема Звездина, думаю все его знают -
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:35
дивне поєднання урізання ставок по доляру за перевищення інфляційного таргету в межах 2% річних - на тлі зниження золота та зміцнення бакса
те, що миттєво вбило би будь яку іншу валюту, бакс робить сильнішим ))
розгадка у скороченні ліквідності у USD : Мінфін США активно пилососить франкліни для нових запозичень
дещо абсурдно, але цей складний коктейль забезречує дуже цікаві можливості розторгувати їх на середньострок. як повернення до норми
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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