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Золото XAU/USD

Золото XAU/USD
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:08

XAU 12-Sep-19 DONE m30 :

https://imgur.com/gallery/50H8szK

ПС. усі угоди було анонсовано наживо по ринку, а не заднім числом.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:11

Oil Explodes 20% Higher, Biggest Jump On Record
https://www.zerohedge.com/commodities/o ... p-28-years
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:37

після теракту дронів нафта відкрилася з гепом нагору по $62 !

  ЛОБ Додано: Чет 05 вер, 2019 16:22 написав:sell XAU/OIL

бачу раціо на продаж Золота - купівлю Нафти (WTI) - за бакс

ідея спрацювала просто блискавично ! дещо не очікувано для мене самого
головне, у чому я певен, така динаміка не випадковість, а тренд

для довідки : на час публікації нафта була на $55 - золото на $1.540
за 10 днів золото знизилося було до мінімуму біля $1.484 (10/09 та 13/09), а нафта виросла до $60+

зараз на екрані $1.503(-2%) та $59,50(+8%)
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ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:09

Re: Золото XAU/USD

По поводу золота вот прикольная инфа от Артема Звездина, думаю все его знают - https://www.youtube.com/watch?v=owmCnXv7pvE
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:35

дивне поєднання урізання ставок по доляру за перевищення інфляційного таргету в межах 2% річних - на тлі зниження золота та зміцнення бакса

те, що миттєво вбило би будь яку іншу валюту, бакс робить сильнішим ))

розгадка у скороченні ліквідності у USD : Мінфін США активно пилососить франкліни для нових запозичень

дещо абсурдно, але цей складний коктейль забезречує дуже цікаві можливості розторгувати їх на середньострок. як повернення до норми
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ЛОБ
 
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