#<1 ... 257258259260 Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:08



https://imgur.com/gallery/50H8szK



https://imgur.com/gallery/50H8szK

ПС. усі угоди було анонсовано наживо по ринку, а не заднім числом. XAU 12-Sep-19 DONE m30 :ПС. усі угоди було анонсовано наживо по ринку, а не заднім числом.

Oil Explodes 20% Higher, Biggest Jump On Record

https://www.zerohedge.com/commodities/o ... p-28-years



ЛОБ Додано: Чет 05 вер, 2019 16:22 написав: sell XAU/OIL



бачу раціо на продаж Золота - купівлю Нафти (WTI) - за бакс sell XAU/OILбачу раціо на(WTI) - за бакс

ідея спрацювала просто блискавично ! дещо не очікувано для мене самого

головне, у чому я певен, така динаміка не випадковість, а тренд



для довідки : на час публікації нафта була на $55 - золото на $1.540

за 10 днів золото знизилося було до мінімуму біля $1.484 (10/09 та 13/09), а нафта виросла до $60+



ідея спрацювала просто блискавично ! дещо не очікувано для мене самого

головне, у чому я певен, така динаміка не випадковість, а тренд

для довідки : на час публікації нафта була на $55 - золото на $1.540

за 10 днів золото знизилося було до мінімуму біля $1.484 (10/09 та 13/09), а нафта виросла до $60+

зараз на екрані $1.503(-2%) та $59,50(+8%) після теракту дронів нафта відкрилася з гепом нагору по $62 !

Додано: Чет 19 вер, 2019 14:09 Re: Золото XAU/USD https://www.youtube.com/watch?v=owmCnXv7pvE По поводу золота вот прикольная инфа от Артема Звездина, думаю все его знают -



те, що миттєво вбило би будь яку іншу валюту, бакс робить сильнішим ))



розгадка у скороченні ліквідності у USD : Мінфін США активно пилососить франкліни для нових запозичень



дещо абсурдно, але цей складний коктейль забезречує дуже цікаві можливості розторгувати їх на середньострок. як повернення до норми Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex. ЛОБ Повідомлень: 9972 З нами з: 14.12.09 Подякував: 184 раз. Подякували: 953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 вер, 2019 09:42 ЛОБ Додано: Пон 09 вер, 2019 10:11 написав: будь який висхідний тренд не ламається раптово за раз, та ба ще й для такої принади як золото - зазвичай відбувається поступова ерозія важливих рівней підтримок



зараз для рудого таку підтримку розташовано на $1.490



після її імовірної проби "на зуб" гравці все одно ставатимуть у довжину по діючому тренду нагору з будь яких різких корекційних відкатів, не особливо довіряючи хиткому перемир'ю поміж США так Китаєм

... будь який висхідний тренд не ламається раптово за раз, та ба ще й для такої принади як золото - зазвичай відбувається поступова ерозія важливих рівней підтримокзараз для рудого таку підтримку розташовано напісля її імовірної проби "на зуб" гравці все одно ставатимуть у довжину по діючому тренду нагору з будь яких різких корекційних відкатів, не особливо довіряючи хиткому перемир'ю поміж США так Китаєм... $1.531



маємо локальні екстремуми : мінімум $1.482 за 18/09 проти масимуму $1.535 (24/09)

$1.531

маємо локальні екстремуми : мінімум $1.482 за 18/09 проти масимуму $1.535 (24/09)

все так, гравці стають по тренду тож варто очікувати на оновлення максимумів

Додано: Пон 30 вер, 2019 12:28



разом з різким відходом від максимумів на денних інтервалах вибудовується загрозива розворотна формація на кшталт H&S (Голова-та-Плечі)



$1.466

зрозуміло, жодних тактичний шпекулятивних ідей на купівлю й бути не може

Додано: Сер 02 жов, 2019 19:29 Re: Золото XAU/USD



екстремуми дня : $1.459 vs $1.503

торгувати в умовах підвищеної мінливості котиривань - це гра у рулетку. поза ринком



