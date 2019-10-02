ПС. усі угоди було анонсовано наживо по ринку, а не заднім числом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 вер, 2019 09:08
XAU 12-Sep-19 DONE m30 :
ПС. усі угоди було анонсовано наживо по ринку, а не заднім числом.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 16 вер, 2019 08:11
Oil Explodes 20% Higher, Biggest Jump On Record
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:37
після теракту дронів нафта відкрилася з гепом нагору по $62 !
ідея спрацювала просто блискавично ! дещо не очікувано для мене самого
головне, у чому я певен, така динаміка не випадковість, а тренд
для довідки : на час публікації нафта була на $55 - золото на $1.540
за 10 днів золото знизилося було до мінімуму біля $1.484 (10/09 та 13/09), а нафта виросла до $60+
зараз на екрані $1.503(-2%) та $59,50(+8%)
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Чет 19 вер, 2019 14:09
Re: Золото XAU/USD
По поводу золота вот прикольная инфа от Артема Звездина, думаю все его знают -
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:35
дивне поєднання урізання ставок по доляру за перевищення інфляційного таргету в межах 2% річних - на тлі зниження золота та зміцнення бакса
те, що миттєво вбило би будь яку іншу валюту, бакс робить сильнішим ))
розгадка у скороченні ліквідності у USD : Мінфін США активно пилососить франкліни для нових запозичень
дещо абсурдно, але цей складний коктейль забезречує дуже цікаві можливості розторгувати їх на середньострок. як повернення до норми
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 25 вер, 2019 09:42
$1.531
маємо локальні екстремуми : мінімум $1.482 за 18/09 проти масимуму $1.535 (24/09)
все так, гравці стають по тренду тож варто очікувати на оновлення максимумів
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:28
$1.487 - подобається це комусь чи ні, але факт
разом з різким відходом від максимумів на денних інтервалах вибудовується загрозива розворотна формація на кшталт H&S (Голова-та-Плечі)
у слабких бичків починають спрацьовувати захисні стоп-накази на вихід із довгих позицій
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Пон 30 вер, 2019 18:51
$1.466
зрозуміло, жодних тактичний шпекулятивних ідей на купівлю й бути не може
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:29
Re: Золото XAU/USD
екстремуми дня : $1.459 vs $1.503
торгувати в умовах підвищеної мінливості котиривань - це гра у рулетку. поза ринком
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
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